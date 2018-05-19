Kandıralı Sezer’e örgüt desteği

İlçe başkanı Gülay Eyisabuncular, hemşehrileri olan Sezer’e destek olduklarını dile getirdi. Buluşma sırasında aday gösterilip seçilmesi durumunda Kandıra ve Kocaeli için çalışacağını belirten Cevdet Sezer, Kandıralılar olarak çok büyük bir kesimi temsil ettiklerini dile getirdi.

YAPACAKLARINI ANLATTI

Sezer açıklamasında, “Bu potansiyelin artık Meclis’te temsil edilmesi gerekiyor. Şimdiye kadar bu konuda istenen başarı sağlanamamış. Seçilirsem her ayın en az bir gününü Kandıra’da geçireceğim. Yılda 3 kez de başka ilçelerde olmak üzere planlı programlar yapıp vatandaşla buluşacağım. Bu programlarda en az 5 saat bulunup katılan herkesin sorun ve taleplerini not alıp; bir dahaki toplantıya kadar bunları gidermeye çalışacağım” dedi.

ÖRGÜTTEN DESTEK

CHP Kandıra İlçe Başkanı Gülay Eyisabuncular ise, “Aday adayımız genç, dinamik ve enerjik bir kişi. Kandıralı, Sucuali Köyü’nden. İlçe örgütü olarak aday olması durumunda desteğimiz tamdır. Kendisini bu cesaretinden dolayı tebrik ediyoruz” diye konuştu.