Başkan Baran’dan hemşirelere jest

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Hemşirelik Haftası dolayısıyla ilçedeki sağlık kuruluşlarında görev yapan hemşirelere sürpriz yaptı, gül dağıtarak haftalarını kutladı. Başkan Baran ilk olarak Özel Körfez Marmara Hastanesi’ni ziyaret etti. Hastane Genel Müdürü Esener Maçil ile birlikte hastanede görev yapan hemşirelerin günlerini kutlayan Başkan İsmail Baran, yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti.