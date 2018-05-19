Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Hemşirelik Haftası dolayısıyla ilçedeki sağlık kuruluşlarında görev yapan hemşirelere sürpriz yaptı, gül dağıtarak haftalarını kutladı. Başkan Baran ilk olarak Özel Körfez Marmara Hastanesi’ni ziyaret etti. Hastane Genel Müdürü Esener Maçil ile birlikte hastanede görev yapan hemşirelerin günlerini kutlayan Başkan İsmail Baran, yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti.
Bugün 14:33 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:34 TSİ )
Başkan Baran’dan hemşirelere jest
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran,’Hemşirelik Haftası’ dolayısıyla Özel Körfez Marmara Hastanesi’nde görev yapan hemşireleri unutmadı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 14:33 TSİ - Gündem
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz