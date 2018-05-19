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Bugün 14:33 TSİ- Yaşam ( G : Bugün 14:35 TSİ )

Özel Körfez Marmara’dan Hemşireler Günü kutlaması

Özel Körfez Marmara Hastanesi 12 Mayıs Hemşireler Günü sebebiyle hastane hemşireleri ve sağlık personelleri için bir eğlence düzenledi.

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Çınar Park Hotel’de gerçekleştirilen ve hastane başhemşiresi Göknil Kongurtay’ın konuşması ile başlayan yemeğin ardından bu özel gün için tüm personel bir araya gelerek pasta kesti. Gün boyunca hiç durmayan müzikle birlikte gönüllerince eğlenen personel bol bol fotoğraf çekildi.

Bugün 14:33 TSİ - Yaşam

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