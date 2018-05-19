Özel Körfez Marmara’dan Hemşireler Günü kutlaması

Çınar Park Hotel’de gerçekleştirilen ve hastane başhemşiresi Göknil Kongurtay’ın konuşması ile başlayan yemeğin ardından bu özel gün için tüm personel bir araya gelerek pasta kesti. Gün boyunca hiç durmayan müzikle birlikte gönüllerince eğlenen personel bol bol fotoğraf çekildi.