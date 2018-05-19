Çınar Park Hotel’de gerçekleştirilen ve hastane başhemşiresi Göknil Kongurtay’ın konuşması ile başlayan yemeğin ardından bu özel gün için tüm personel bir araya gelerek pasta kesti. Gün boyunca hiç durmayan müzikle birlikte gönüllerince eğlenen personel bol bol fotoğraf çekildi.
Bugün 14:33 TSİ- Yaşam ( Güncelleme : Bugün 14:35 TSİ )
Özel Körfez Marmara’dan Hemşireler Günü kutlaması
Özel Körfez Marmara Hastanesi 12 Mayıs Hemşireler Günü sebebiyle hastane hemşireleri ve sağlık personelleri için bir eğlence düzenledi.
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Bugün 14:33 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz