CHP'nin Cumrhubaşkanı Adayı Muharrem İnce Samsun'da seçim manifestosunu açıkladı. İnce'nin manifestosunda eğitimden, ekonomiye, sağlıktan çevreye birçok konuda vaat bulunuyor. Bunlardan en dikkat çekenlerden bir tanesi de Passolig uygulaması...

“Passolig uygulaması kaldırılacak”

İnce uygualama hakkında “Sporun siyasallaşması engellenecektir. Spor yönetiminin özerkliği yeniden tesis edilecektir. Başta atletizm olmak üzere bütün spor dalları özendirilecektir. Spor altyapısı güçlendirilip çağın gereklerine uygun hale getirilecektir. Üstün yetenekli gençler için özel yetiştirme projeleri geliştirilecektir” ifadelerini kullanarak kaldırılacağını belirtti.