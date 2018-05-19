İnce'den mazot vaadi: 3 TL olacak!

CHP'nin Cumrhubaşkanı Adayı Muharrem İnce Samsun'da seçim manifestosunu açıkladı. İnce'nin manifestosunda eğitimden, ekonomiye, sağlıktan çevreye birçok konuda vaat bulunuyor. Bunlardan en dikkat çekenlerden bir tanesi de çiftçiye ucuz mazot müjdesi...

3 TL'YE MAZOT

İnce, çiftçinin piyasa koşullarının altında ezilmesine izin vermeyeceklerini belirterek "Türkiye’yi tarım ve hayvancılıkta ithalatçı olmaktan çıkarıp, kendi kendine yeter ve ihracat yapar hale getireceğiz. Türkiye’yi Avrupa’nın organik tarım ve hayvancılık merkezi yapacağız. Tarıma dayalı sanayi önceliğimizdir. Başta mazot ve gübre olmak üzere tarımda girdi fiyatları makul düzeyde tutulacaktır, çiftçiye mazot 3 TL’ den verilecektir. Tohum Enstitüsü kurulacak ve çiftçimize toprağa en uygun tohumlar tedarik edilecektir. Şeker fabrikalarının özelleştirme kararlarını iptal edeceğiz. Meraların köyün ortak malı olarak kalmasını sağlayacağız. Devletin modern tarım ve hayvancılığa yol göstermesi, bilgi ve teknoloji üretmesi amacıyla bölgesel merkezler kurulacaktır. Yıllardır bir türlü bitirilemeyen GAP Projesi tamamlanacaktır" şeklinde konuştu.