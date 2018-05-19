TED Koleji ile KOÜ’den işbirliği protokolü

TED Kocaeli Koleji Özel Anadolu Lisesi’nde uygulanmakta olan Bilim İnsanı Yetiştirme Programı’nın içeriğinin ve kapsamının zenginleştirilmesi için okul-üniversite iş birliğini sağlayacak protokol imzalandı. İmzalanan protokol ile kapılarını TED Kocaeli Koleji’ne açan Kocaeli Üniversitesi, öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerini üst seviyeye taşıma konusunda öğrencilere destek olacak.

DESTEK ALINACAK

Araştırmacı ruha sahip, üretken, bilimsel düşünceyi özümsemiş ve bu özellikleri bir yaşam biçimi haline getirmiş öğrenciler yetiştiren Bilim İnsanı Yetiştirme Programı’nda yapılacak çalışmalarda KOÜ akademisyenlerinin desteği alınacak. Öğrencilerin yapacakları araştırmaların, projelerin ve deneylerin bir kısmı üniversite laboratuarları ve imkânları kullanılarak yapılacak.

İŞ BİRLİĞİNİN DETAYLARI KONUŞULDU

Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halis Aygün, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevcihan Duru, TED Kocaeli Koleji Kurucu Temsilcisi Nilgün Çelebi, TED Kocaeli Koleji Genel Koordinatörü Rasim Aydoğuş ve TED Kocaeli Koleji Lise Müdürü Hatice Eser’in katılım sağladığı imza töreninde yapılan iş birliğinin detayları konuşuldu.