Bahçeşehir, minikleri büyüledi

Özel Kocaeli Bahçeşehir Koleji Anasınıfı öğrencileri sene sonu gösterilerini bu yıl da büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiler. Anasınıfı sene sonu gösterisinde, tüm öğrenciler kadar, velilerin de heyecan ve mutlulukları görülmeye değerdi. Öğrenciler anasınıfı sene sonu gösterilerine, dikkatleri çeken görkemli sahne süslemesi eşliğinde ilk olarak tüm sınıfların bir arada bulunduğu güne merhaba danslarıyla başladı.

İNGİLİZCEVİDEOLAR ALKIŞ ALDI

Bu gösterinin ardından sergiledikleri modern dans ve BSK gösterileri ile öğrencilerin yıl boyunca gerçekleştirdikleri etkinliklerden oluşan İngilizce videoları büyük alkış topladı.