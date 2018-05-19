Bizimköy’de Engelliler Haftası kutlandı

Kocaeli Sanayi Odası (KSO)’nun sosyal sorumluluk projesi olan Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’nde her yıl olduğu gibi bu yıl da Engelliler Haftası kutlandı. Kutlamaya Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili M. Şerif Kanık, Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Vakfı Genel Müdürü Hüsnü Bayraktar, Basın Danışmanı Ahmet Kurt, KSO Metraco firması temsilcisi Cesim Bildirici ve Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi çalışanları katıldı.

PASTA KESİLDİ

Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’nde çalışanlarla birlikte yenen öğle yemeğinin ardından her yıl geleneksel olarak Özdilek Firması tarafından hazırlanan pasta, Vakıf Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şerif Kanık ve engelli çalışanlarla birlikte kesildi.