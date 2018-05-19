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PETKİM, Ankara'ya çıkarma yaptı

Körfez'de eğitim-öğretim faaliyetini sürdüren PETKİM Okulu tarafından Ankara’ya gezi düzenlendi

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PETKİM Okulu Okul Aile Birliği tarafından Ankara gezisi düzenlendi. Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısı Hülya Işık Özer tarafından organize edilen programa okul idarecileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Gezide Ankara'daki tarihi yerler ve turistlik alanlar gezildi. Anıtkabir ziyareti ile duygusal anlar yaşandı.

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