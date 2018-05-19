PETKİM Okulu Okul Aile Birliği tarafından Ankara gezisi düzenlendi. Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısı Hülya Işık Özer tarafından organize edilen programa okul idarecileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Gezide Ankara'daki tarihi yerler ve turistlik alanlar gezildi. Anıtkabir ziyareti ile duygusal anlar yaşandı.
Bugün 15:07 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 15:08 TSİ )
PETKİM, Ankara'ya çıkarma yaptı
Körfez'de eğitim-öğretim faaliyetini sürdüren PETKİM Okulu tarafından Ankara’ya gezi düzenlendi
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 15:07 TSİ - Gündem
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz