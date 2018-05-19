Ufka Yolculuk Yarışması’nın ödülleri verildi

Türkiye genelinde Server Gençlik ve Spor Kulübünün düzenlediği, Kocaeli’de ise Lider Gençlik İzcilik ve Spor Kulübü’nün organize ettiği Ufka Yolculuk 6. Bilgi ve Kültür Yarışması Başiskele ödül töreninde dereceye giren 23 yarışmacıya madalya ve ödülleri düzenlenen törenle verildi. ‘Sünnet olmadan ümmet olmaz’ sloganı ile gerçekleşen bu seneki yarışmanın ödül törenine KYK İl Müdürü Nedim Arslan, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, Bilim Kültür Sanat Derneği Başkanı Recep Özcan, Kocaeli Lider Gençlik İzcilik ve Spor Kulübü Başkanı Mustafa Güngör ve Başiskele Lider Gençlik İzcilik ve Spor Kulübü Temsilcisi Metin Mercan katıldı.

BAŞİSKELE’DE ÖDÜL ALMAYA HAK KAZANAN YARIŞMACILAR

A Kategorisi

Muhammed Şamil EKMEKÇİ (Yeniköy Denizdibi İlkokulu) Yunus Enes ÇOŞTAN (Yuvacık Serdar İlkokulu) Beyza TÜRKER (Yuvacık Serdar İlkokulu)

B Kategorisi

İsmail PAŞAOĞLU (Özel Nadide Ortaokulu) İclal AÇIKGÖZ (Özel Nadide Ortaokulu) Salih ÜZÜMCÜ (Doğantepe Ortaokulu)

C Kategorisi