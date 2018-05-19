Gür "küfür" iddiaları hakkında konuştu!

AKP Çayırova İlçe Başkanı Ali Osman Gür, Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu'na hakaret ettiği iddialarını yalanladı. Gür, “Söylenen bütün sözler yalandır, asparagastır. Bizim SP’nin ve diğer bütün partilerin liderlerine saygımız var. Böyle bir hakaret olayı gerçekleşmedi.” ifadelerini kullandı.

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