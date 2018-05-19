AKP Çayırova İlçe Başkanı Ali Osman Gür, Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu'na hakaret ettiği iddialarını yalanladı. Gür, “Söylenen bütün sözler yalandır, asparagastır. Bizim SP’nin ve diğer bütün partilerin liderlerine saygımız var. Böyle bir hakaret olayı gerçekleşmedi.” ifadelerini kullandı.
Bugün 15:20 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 15:31 TSİ )
Gür "küfür" iddiaları hakkında konuştu!
AKP Çayırova İlçe Başkanı Ali Osman Gür, Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu'na hakaret ettiği iddialarını yalanladı.
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Bugün 15:20 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz