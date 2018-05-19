SP (Saadet Partisi) Kocaeli İl Başkanı Nurettin Çelik, Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu'na AKP Çayırova İlçe Başkanı Ali Osman Gür'ün hakaret ettiği iddialarına karşılık “Genel başkanımıza yönelik bu hakaretleri yapan şahsı kınıyoruz. Millete söyleyecek sözü olmayanlar artık hakaret ve küfürden medet ummaya başladılar. Küfür aczin ifadesidir.” ifadelerini kullandı.
Bugün 15:25 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 15:30 TSİ )
Nurettin Çelik: Kötü söz sahibine aittir
SP (Saadet Partisi) Kocaeli İl Başkanı Nurettin Çelik, Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu'na AKP Çayırova İlçe Başkanı Ali Osman Gür'ün hakaret ettiği iddialarına sert tepki verdi.
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Bugün 15:25 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz