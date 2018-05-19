Nurettin Çelik: Kötü söz sahibine aittir

SP (Saadet Partisi) Kocaeli İl Başkanı Nurettin Çelik, Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu'na AKP Çayırova İlçe Başkanı Ali Osman Gür'ün hakaret ettiği iddialarına karşılık “Genel başkanımıza yönelik bu hakaretleri yapan şahsı kınıyoruz. Millete söyleyecek sözü olmayanlar artık hakaret ve küfürden medet ummaya başladılar. Küfür aczin ifadesidir.” ifadelerini kullandı.

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Karamollaoğlu'na küfür iddiası!