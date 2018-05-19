Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 15:25 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 15:30 TSİ )

Nurettin Çelik: Kötü söz sahibine aittir

SP (Saadet Partisi) Kocaeli İl Başkanı Nurettin Çelik, Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu'na AKP Çayırova İlçe Başkanı Ali Osman Gür'ün hakaret ettiği iddialarına sert tepki verdi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

SP (Saadet Partisi) Kocaeli İl Başkanı Nurettin Çelik, Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu'na AKP Çayırova İlçe Başkanı Ali Osman Gür'ün hakaret ettiği iddialarına karşılık “Genel başkanımıza yönelik bu hakaretleri yapan şahsı kınıyoruz. Millete söyleyecek sözü olmayanlar artık hakaret ve küfürden medet ummaya başladılar. Küfür aczin ifadesidir.” ifadelerini kullandı.

İlgili Haber:

Karamollaoğlu'na küfür iddiası!

Bugün 15:25 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Atatürk’ü Türk Bayrağı ile kapattılar! mask
Atatürk’ü Türk Bayrağı ile kapattılar!
Selim Çakır, 1. sıradan vekil adayı oldu! mask
Selim Çakır, 1. sıradan vekil adayı oldu!
Saadet Partisi, miting yapacak! mask
Saadet Partisi, miting yapacak!
Karaosmanoğlu: Adaylığım garanti değil! mask
Karaosmanoğlu: Adaylığım garanti değil!
Karaosmanoğlu, CHP'li Köse'nin elini öptü mask
Karaosmanoğlu, CHP'li Köse'nin elini öptü
CHP İzmit'ten geleneksel iftar mask
CHP İzmit'ten geleneksel iftar
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Kaza geliyorum diyor! mask
Kaza geliyorum diyor!
Fabrikada bıçaklı kavga: 1 ölü! mask
Fabrikada bıçaklı kavga: 1 ölü!
İzmit'te 15 yerde iftar verilecek! mask
İzmit'te 15 yerde iftar verilecek!
İzmit’in unutulmaz esnafları Emin Agan (Kağıtçı) mask
İzmit’in unutulmaz esnafları Emin Agan (Kağıtçı)
Köseköy kavşak ihalesi YAFA Mühendislik’in mask
Köseköy kavşak ihalesi YAFA Mühendislik’in
İftar saatine dikkat! Şiddetli geliyor... mask
İftar saatine dikkat! Şiddetli geliyor...

GALERİ

Komşuda fabrika yangını! mask
Komşuda fabrika yangını!
SDKM’de 19 Mayıs coşkusu! mask
SDKM’de 19 Mayıs coşkusu!
Yavuz Ulugün'ün kaleminden eskiden bayramlar mask
Yavuz Ulugün'ün kaleminden eskiden bayramlar
CHP’den marşlı kutlama mask
CHP’den marşlı kutlama
Gölcük Belediyesi'nden gazetecilere geleneksel iftar mask
Gölcük Belediyesi'nden gazetecilere geleneksel iftar
CHP’den gökyüzü iftarına yoğun ilgi mask
CHP’den gökyüzü iftarına yoğun ilgi
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL