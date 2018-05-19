Kocaeli Manavlarından dev iftar

İlimizde faaliyet gösteren 15 derneğin bir araya gelerek kurduğu Kocaeli Manav Türkleri Dayanışma Platformu, Mevlana Kültür Merkezi’nde iftar programı düzenledi. Yaklaşık bin kişinin katıldığı iftar programı protokol konuşmaları ve plaket töreninin ardından yerini sohbet ortamına bıraktı.

GENİŞ KATILIM OLDU

Platformun iftarına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Emrah Alper Bozatlı, çok sayıda belediye meclis üyesi, siyasi partilerin il ve ilçe teşkilatları, muhtarlar ve yerel halk katıldı.

ADAY ADAYLARI DA KATILDI

Platformun iftarına manav kökenli milletvekili aday ve aday adayları da katıldı. AKP’den Şener İnce, Orhan Tuna, İbrahim Karakoyun; CHP’den Anıl Acurman, Necat Çakır, Cevdet Sezer ve Yaprak Fidan; MHP’den Alperen Şakacı, Ertan Yılmaz; SP’den Sinan Yolcu ile Fatih Polat katılan isimlerdendi.

“DAHA GÜZEL YARINLARA”

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, “Hoşgörü ve beraberlik ruhunun en güzel tablosunu bu salonda görüyorum. Kent adına oluşturduğunuz bu muhteşem birliktelik gerçekten bizlere umut ve gurur olmuştur. Hep beraber daha güzel yarınlara” ifadelerini kullandı.

“BİRLEŞME ŞARTTI”

Platform Sözcüsü Yasin Sönmez ise “Yaklaşık bir ay önce Kocaeli’de yerel kültürümüzü yaşatmak ve bölgesel sivil toplum hayatını canlı tutmak adına faaliyet gösteren STK’larımız ile bir araya gelerek bir platformun gerekliliğini, bir birleşmenin artık şart olduğunu istişare ettik. İstişare toplantımızın ardından hızla genişleyerek 15 derneğimizle birlikte Kocaeli Manav Türkleri Dayanışma Platformu’nın varlık meşalesini yakarak tüm kamuoyuna “geliyoruz” mesajını verdik. Platformumuzun kuruluşunu bu gün buradan sizlerle birlikte tüm kamuoyuna ilan ediyoruz” dedi.