Genç kadın yaşlı adamı gasp etti

Alınan bilgiye göre İzmit Körfez Mahallesinde bulunan Kocaeli Fuarı alanı içinde seyyar satıcılık yapan Niyazi Yalçın (76) isimli yaşlı adamın yanına gelen bir kadın alışveriş yapma bahanesi ile bir süre kendisini oyaladıktan sonra biber gazını Yalçın’ın yüzüne sıktı. Fenalaşan yaşlı adamın cebindeki 300 TL parayı gasp ettikten sonra kadın kayıplara karışırken çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, fenalaşan yaşlı adam için olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Biber gazından etkilenen yaşlı adam ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken polis ekipleri gasp olayını gerçekleştiren kadının yakalanması için çalışma başlattı.