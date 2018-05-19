Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 16:24 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 16:26 TSİ )

Genç kadın yaşlı adamı gasp etti

İzmit Körfez Mahallesinde bulunan Kocaeli Fuarı içinde seyyar satıcılık yapan 76 yaşındaki adam, bir kadın tarafından yüzüne biber gazı sıkılarak gasp edildi.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Alınan bilgiye göre İzmit Körfez Mahallesinde bulunan Kocaeli Fuarı alanı içinde seyyar satıcılık yapan Niyazi Yalçın (76) isimli yaşlı adamın yanına gelen bir kadın alışveriş yapma bahanesi ile bir süre kendisini oyaladıktan sonra biber gazını Yalçın’ın yüzüne sıktı. Fenalaşan yaşlı adamın cebindeki 300 TL parayı gasp ettikten sonra kadın kayıplara karışırken çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, fenalaşan yaşlı adam için olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Biber gazından etkilenen yaşlı adam ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken polis ekipleri gasp olayını gerçekleştiren kadının yakalanması için çalışma başlattı.

Bugün 16:24 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Fabrikada bıçaklı kavga: 1 ölü! mask
Fabrikada bıçaklı kavga: 1 ölü!
16 yaşındaki Bedirhan yaşamını yitirdi mask
16 yaşındaki Bedirhan yaşamını yitirdi
2 kardeşi bıçaklayarak öldürdü! mask
2 kardeşi bıçaklayarak öldürdü!
Cam silerken beton zemine düştü! mask
Cam silerken beton zemine düştü!
Nurettin Başol vefat etti mask
Nurettin Başol vefat etti
Fabrikada işçi kıyımı! mask
Fabrikada işçi kıyımı!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Kaza geliyorum diyor! mask
Kaza geliyorum diyor!
İftar saatine dikkat! Şiddetli geliyor... mask
İftar saatine dikkat! Şiddetli geliyor...
Fabrikada bıçaklı kavga: 1 ölü! mask
Fabrikada bıçaklı kavga: 1 ölü!
İzmit'te 15 yerde iftar verilecek! mask
İzmit'te 15 yerde iftar verilecek!
İzmit’in unutulmaz esnafları Emin Agan (Kağıtçı) mask
İzmit’in unutulmaz esnafları Emin Agan (Kağıtçı)
Köseköy kavşak ihalesi YAFA Mühendislik’in mask
Köseköy kavşak ihalesi YAFA Mühendislik’in

GALERİ

Tramvayda anons ile evlilik teklifi mask
Tramvayda anons ile evlilik teklifi
Komşuda fabrika yangını! mask
Komşuda fabrika yangını!
SDKM’de 19 Mayıs coşkusu! mask
SDKM’de 19 Mayıs coşkusu!
Yavuz Ulugün'ün kaleminden eskiden bayramlar mask
Yavuz Ulugün'ün kaleminden eskiden bayramlar
CHP’den marşlı kutlama mask
CHP’den marşlı kutlama
Gölcük Belediyesi'nden gazetecilere geleneksel iftar mask
Gölcük Belediyesi'nden gazetecilere geleneksel iftar
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL