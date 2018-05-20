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Bugün 09:27 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 10:15 TSİ )

Eski eş dehşeti: 1 ölü, 2 yaralı

Çayırova'da bir şahıs, eski eşinin babasını öldürdü, annesini ve eski karısını da yaraladı.

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Olay, Çayırova 255/1 Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.B. adlı şahıs, boşandığı eski eşi D.U. konuşmak için eski babası İsmail U.’nun evine gitti. Burada eski eşi D.U. ile konuşma başlayan V.B., konuşmanın tartışmaya dönüşmesi üzerine silahına sarıldı. Önce odada bulunan eski babası İsmail U.’yu ateş ederek öldüren V.B., daha sonra D.U. ve annesi Fatma U.’yu yaralayarak geldiği otomobille kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, evde yaptıkları ilk incelemede İsmail U.’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler yaralı D.U. ve annesi Fatma Ulutaş’ı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa çevre hastanelere sevk edildi. Yaralıların hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken polis ekipleri kaçan V.B.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Bugün 09:27 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

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