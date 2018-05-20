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Akça Koca Kültür Platformu iftarda buluştu

Akça Koca Kültür Platformu, 5’nci geleneksel iftar programında platform üyeleri ile buluştu

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Akça Koca Kültür Platformu, 5’nci geleneksel iftarda platform üyeleri ile bir araya geldi. Emex Otel’de gerçekleştirilen iftar programına Akça Koca Kültür Platformu Başkanı Hasan Uzunhasanoğlu’nun yanı sıra çok sayıda platform üyeleri katılım gösterdi. İftar programında Özbekistan ziyaretleri de değerlendirildi.

AMACIMIZ PEKİŞMEYİ SAĞLAMAK

İftar programında konuşan Akça Koca Kültür Platformu Başkanı Hasan Uzunhasanoğlu, “Akça Koca Kültür Platformu’nun gönül dostlarıyla 5’nci kez bir araya geldik. Amacımız, ailelerin kaynaşması ve pekişmeyi sağlamaktır. 7 Mayıs tarihinde Özbekistan seyahatinden döndük. Burada seyahatin hatıralarını tazeleyeceğiz. Üniversitelerde okuyan gençlerle de bizimle birlikte olacak. Önümüzdeki dönemde konferanslarımız devam edecek” dedi.

 

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Muhabir Selin Becer

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