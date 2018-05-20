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Rumeli Türkleri iftarda buluştu

Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği geleneksel hale getirdiği iftar programını dernek binasının bahçesinde gerçekleştirdi.

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Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği iftar programı dernek binasının bahçesinde gerçekleştirildi. Kocaeli’de yaşayan Rumeli Türkleri’nin yoğun ilgi gösterdiği iftar programına Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Recep Altınip’in yanı sıra AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, CHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Birgül Gök, SP İl Başkanı Nurettin Çelik, KYÖD Başkanı Mehmet Toker, İYİ Parti Kurucu Kurulu Üyesi Ruhittin Sönmez, İYİ Parti Milletvekili adayı Ufuk Turan, Balkan Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı Lütfü Bodur, CHP İzmit İlçe eski Başkanı Alpaslan Seymen, AK Parti Meclis üyesi İbrahim Elgin, Yusuf Erenkaya ve vatandaşlar katılım gösterdi.

GELENEKSEL İFTARIMIZA HOŞ GELDİNİZ

Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin bahçesinde düzenlenen iftara kent protokolünün yanı sıra Rumeli’den Kocaeli’ye göç etmiş vatandaşlar akın etti. Her yıl geleneksel hale getirilen iftarda selamlama konuşması yapan Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Recep Altınip, “Geleneksel iftarımıza hepiniz hoş geldiniz. Herkese geldiği için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bugün 09:42 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

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