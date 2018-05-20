Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu'nda İstanbul istikametine giden Murat Karaca'nın kullandığı 41 YB 218 plakalı otomobil, Osmangazi altgeçidinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki Güven Çınar idaresindeki 34 EM 0307 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Karaca'nın kullandığı otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada, sürücü Karaca ve yanındaki Gülsemin Erden ile diğer otomobildeki Nurhan ve Berrenur Çınar yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
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Kocaeli'de trafik kazası: 4 yaralı
Gebze'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz