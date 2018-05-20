CHP aday adaylarından İYİ Parti'ye ziyaret

CHP’nin Kandıralı Milletvekili Aday Adayı Cevdet Sezer ve Beyhan Korkmaz İYİ Partinin Tavşantepe Mahalle Temsilciliğini ziyaret ederek başarılar diledi. Sezer, "Kandıralı ve Manav Türklerinin yoğun olarak ikamet ettiği bu bölgede her partiden hemşerisinin olduğunu belirterek, parti ayrımı yapmaksızın tüm hemşerilerim ile buluşmak, sohbet etmek istiyorum. İYİ Parti Mahalle Temsilcisi ve buradaki bir çok kişi; ya tanıdık, ya komşumuz, ya akrabamız, ya da dostumuz-arkadaşımızdır. Hemşerilerinizin içine girdiğiniz zaman partililiği bir kenara bırakıp, ortak sıkıntılarımızı konuşmamız gerekir, çözüm ve çözüm yollarını konuşmamız gerekir. Her zaman partili ayrımı yapmaksızın bana ulaşabilirsiniz" dedi.

HANGİ PARTİ OLURSA OLSUN

İyi Partililer bu hoş ziyaret için teşekkür ederken, hemşerilerimizi güzel yerlerde görmek, hangi partide olursa olsun kapısını çalacağımız noktalarda görmek hepimizi mutlu edecektir. Bu süreçte başarılar diye iyi temennilerde bulundular.