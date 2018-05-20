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CHP’li gençlerden fener alayı  

CHP İl Gençlik Kolları’nın organizasyonu ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için düzenlenen fener alayı hem İzmit’te hem Gölcük’te partililere büyük coşku yaşattı

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19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları’nın geleneksel olarak düzenlendiği fener alayı programı bu yıl da atılan ‘Mustafa Kemalin Askerleriyiz’ sloganları eşliğinde İzmit ve Gölcük sahil şeridini inletti. CHP Kocaeli İl Başkanlığı Binası önünden başlayan yürüyüş ile İzmit Marina’ya inen partililer buradan vapur ile Gölcük Kavaklı sahiline geçti.

MEŞALELİ GÖRSEL ŞÖLEN

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Eğitim Sekreteri Seyfettin Kılınç, İl Başkan Yardımcıları Özgür Harun Yıldızlı ile Sabriye Şahin, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, İzmit İlçe Gençlik Kolu Başkanı Mehdi Kaan Günan ve milletvekili aday adayları İzmit’ten Gölcük’e giden isimler arasındaydı. İzmit’ten gelen partililerin Kavaklı sahiline yanaşırken yaktıkları meşalelere karşılık, Kavaklı sahilinde bekleyen partililerinde meşaleler ile gelenleri karşılaması görsel bir şölene dönüştü. İl Başkan Yardımcısı Nilay Merttürk, Kartepe İlçe Başkanı Cumhur Karakadılar, Başiskele İlçe Başkanı İrfan Keskin ve programa ev sahipliği yapan Gölcük İlçe Başkanı İsmet İşeri, İzmit’ten gelen kafileyi karşılayan isimler arasındaydı 

KAVAKLI SAHİLİNDE İFTAR

Kavaklı sahilinde bir araya gelen partililer hep birlikte CHP Gölcük İlçe Başkanı İsmet İşeri’nin ev sahipliğinde sahile kurulan iftar sofrasına oturdu. İftarın ardından CHP’liler dev Türk Bayrağı açarak ve meşaleler taşıyarak oluşturdukları kortej ile Kavaklı sahilinden Gölcük Anıtpark’a doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş boyunca İzmir Marşı söyleyen ve ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’, ‘Türkiye’ye Güvence Muharrem İnce’, ‘Hak, hukuk, adalet’ şeklinde sloganlar atan partililer Anıtpark’a yürüdü. Anıtpark’ta saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından program sonlandı.

Bugün 10:39 TSİ - Siyaset

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