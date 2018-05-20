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KSMMMO’da ruhsatname töreni  

Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda düzenlenen törenle stajlarını tamamlayıp mali müşavir olanlara ruhsatnamesini teslim edildi

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Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (KSMMMO) Mayıs Ayı Meclis Toplantısı, önceki gün oda binasında gerçekleştirildi. Okşin Beçet’in Meclis Başkanlığı yaptığı toplantıya; KSMMMO Başkanı Fikret Gökmen, Başkan Yardımcısı Tülin Keçeci Güngör, Oda Sekreteri Cengiz Tosun, yönetim kurulu üyelerinden Hamit Akbulut, Taner Öner, Veysel Çelik ve çok sayıda oda mensubu mali müşavir katıldı.

SGK TEŞVİKLERİ ANLATILDI

Mayıs ayı Meclis Toplantısı’nda açılış konuşmasını KSMMMO Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Gökmen yaptı. Gökmen, Kocaeli halkı başta olmak üzere Müslüman alemi için Ramazan ayının sağlık ve huzur getirmesini temenni etti. Gökmen’in konuşmasının ardından Sosyal Güvenlik Uzmanı Rıfat Çoban, ‘SGK Teşvikleri’ konulu sunumunu gerçekleştirdi. SGK teşviklerinin kapsamı ve teşviklerin uygulamadaki teknik noktaları hakkında önemli bilgilerin aktarıldığı sunum, soru cevap ile devam etti.

RUHSATLARINI ALDILAR

Meclis ve sunumun ardından stajını tamamlayarak mali müşavir olmaya hak kazanan sekiz üyenin ruhsatnameleri tören ile kendilerine takdim edildi. Törende stajını başarıyla tamamlayan Bülent Avcı, Doğan Can Özmut, Ebru Demirtaş, Ebru Yüksel Özdemir, Emel Hatice Ergin Temürlenk, Emine Yavuz Doğan, Murat Kaya, Sevgi Güvendik ve Yasemin Dalkıran Demirci ruhsatnamelerini teslim aldı.

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