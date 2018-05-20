FİZOMER göz dolduruyor

Fizomer Tıp Merkezi, A Tipi Tıp Merkezi statüsünde Yahya Kaptan Mahallesi Demokrasi Bulvarı No: 10 ‘da İzmit adresinde 2.500 metre kare alanda hizmet veriyor. Doktor kadrosunda Opr. Dr. Bülent Yıldız, Opr. Dr. Mehmet Apaydın, Uzm. Dr. Ayşe Özgül Aytekin, Uzm. Dr. Ümit Akbaş, Uzm. Dr. Turgay Özaltın ve Uzm. Dr. Ersin Şahin gibi alanında uzman isimler bulunduran Fizomer Tıp Merkezi, Kocaeli’de fizik tedavi denilince akla ilk gelen yer.

GÜNDE 100’DEN FAZLA HASTA

Fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında iddialı bir politika izleyen Fizomer Tıp Merkezi’nde şu anda 4 Uzman Fizik Tedavi Hekimi, 15 Fizyoterapist, 4 Fizik Tedavi Teknikeri, 2 ATT, 1 Hemşire görev yapıyor. Rehabilitasyon hizmetlerini 11 fizik tedavi uzmanı ile yürüten merkez, günde 100’den fazla Cerebral Palsi, Hemipleji (İnme), Parkinson, MS, Parapleji, Yutkunma Bozukluğu, Konuşma Bozukluğu, KOAH gibi hastalıkları bulunan vatandaşlara hizmet veriyor.

KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞI

Yutkunma Rehabilitasyonu’nda İzmit’te tek rehabilitasyon merkezi olan Fizomer’de bu önemli alanda Fizyoterapist Halil Aksoy görev yapıyor. Fizik tedavi konusunda dev kadrosu ile Kocaeli’de sektörünün vazgeçilmez firması olan Fizomer, sunduğu ayrıcalıklar ve verdiği kaliteli hizmet anlayışı ile her zaman bir adım öne çıkıyor. Fizomer Tıp Merkezi anlaşmalı olduğu kurum ve kuruluşlar ve indirim fırsatları ile sizleri bekliyor.