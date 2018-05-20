19 Mayıs, Gölcük’te coşkuyla kutlandı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gölcük’te bir dizi program gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ev sahipliğindeki program Anıtpark’taki Atatürk heykeli önüne çelenk sunumu ile başladı. Günün ikinci programı ise Gölcük Fen Lisesi’nde gerçekleştirildi.

GENİŞ KATILIM

Buradaki programa Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burçak Kırca, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Ceyhan, Okul Müdürü Recep Cerrah, daire müdürleri, okul öğretmenleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

SERGİ İLE SON BULDU

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, ilçedeki okullar arasında düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında, dereceye giren öğrencilere ödüllerini Kaymakam Altıntaş, Başkan Ellibeş ve İlçe Spor Gençlik Müdürü Ceyhan verdi. Ödül töreninin ardından okul öğrencilerinin yapmış olduğu resim sergisinin açılışı ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları son buldu.