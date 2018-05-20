Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 10:52 TSİ- Gündem ( G : Bugün 10:55 TSİ )

19 Mayıs, Gölcük’te coşkuyla kutlandı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gölcük’te çelenk koyma merasimi gerçekleştirildi. Ardından Gölcük Fen Lisesi’nde coşkulu etkinlikler yapıldı

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gölcük’te bir dizi program gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ev sahipliğindeki program Anıtpark’taki Atatürk heykeli önüne çelenk sunumu ile başladı. Günün ikinci programı ise Gölcük Fen Lisesi’nde gerçekleştirildi.

GENİŞ KATILIM 

Buradaki programa Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burçak Kırca, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Ceyhan, Okul Müdürü Recep Cerrah, daire müdürleri, okul öğretmenleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

SERGİ İLE SON BULDU

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, ilçedeki okullar arasında düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında, dereceye giren öğrencilere ödüllerini Kaymakam Altıntaş, Başkan Ellibeş ve İlçe Spor Gençlik Müdürü Ceyhan verdi. Ödül töreninin ardından okul öğrencilerinin yapmış olduğu resim sergisinin açılışı ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları son buldu.

Bugün 10:52 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
İftar saatine dikkat! Şiddetli geliyor... mask
İftar saatine dikkat! Şiddetli geliyor...
Çınarlı Camii tamamen yıkıldı mask
Çınarlı Camii tamamen yıkıldı
Hükümetten yeni indirim paketi mask
Hükümetten yeni indirim paketi
İYİ Parti'ye bir saldırı daha! mask
İYİ Parti'ye bir saldırı daha!
Erik tarlada 3, tezgahta 10 lira mask
Erik tarlada 3, tezgahta 10 lira
Gebze Trabzonlular'da başkan Demirtaş mask
Gebze Trabzonlular'da başkan Demirtaş
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
İftar saatine dikkat! Şiddetli geliyor... mask
İftar saatine dikkat! Şiddetli geliyor...
Kaza geliyorum diyor! mask
Kaza geliyorum diyor!
Fabrikada bıçaklı kavga: 1 ölü! mask
Fabrikada bıçaklı kavga: 1 ölü!
Köseköy kavşak ihalesi YAFA Mühendislik’in mask
Köseköy kavşak ihalesi YAFA Mühendislik’in
Cam silerken beton zemine düştü! mask
Cam silerken beton zemine düştü!
Evinde ölü bulundu! mask
Evinde ölü bulundu!

GALERİ

Tramvayda anons ile evlilik teklifi mask
Tramvayda anons ile evlilik teklifi
Komşuda fabrika yangını! mask
Komşuda fabrika yangını!
SDKM’de 19 Mayıs coşkusu! mask
SDKM’de 19 Mayıs coşkusu!
Yavuz Ulugün'ün kaleminden eskiden bayramlar mask
Yavuz Ulugün'ün kaleminden eskiden bayramlar
CHP’den marşlı kutlama mask
CHP’den marşlı kutlama
Gölcük Belediyesi'nden gazetecilere geleneksel iftar mask
Gölcük Belediyesi'nden gazetecilere geleneksel iftar
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL