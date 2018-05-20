40 kilo uyuşturucu yakalandı

İzmit'te uygulama noktasında durdurulan iki araçta toplam 40 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, 16-19 Mayıs'ta Anadolu Otoyolu Gültepe mevkisinde, uygulama noktasında kontrol amaçlı iki aracı durdurdu. Ekipler, araçtakilerin tedirgin hareketlerinden şüphelenerek, narkotik dedektör köpek yardımıyla arama gerçekleştirdi. İlk aramada ekipler, aracın çeşitli yerlerine saklanmış paketler halinde 22 kilo 200 gram eroin, ikinci araçta ise otomobilin yakıt deposuna saklanmış 17 kilo 800 gram toz esrar ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.