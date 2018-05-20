Çınarlı Camii tamamen yıkıldı

İzmit’in önemli camilerinden biri olan halk arasında Çınarlı Camii olarak bilinen Baç Urgancı Ahmet Çelebi Camii geçtiğimiz yıl Kocaeli Valiliği’nin güvenlik riski tespitinin ardından ibadete kapatılarak restorasyon çalışmalarına başlanılmıştı. Fakat cami derneği yöneticileri ve cami cemaati caminin yıkılıp yeniden yapılması üzerine anıtlar kuruluna başvuruda bulunmuştu. Yapılan bu başvuru anıtlar kurulu tarafından kabul edildi ve Baç Urgancı Ahmet Çelebi Camii’nin yıkım işlemleri tamamlandı.

İKİ KATLI OLACAK

Yıkım işlemleri tamamlanan camiinin adını aldığı çınar ağacı ise aynı yerini koruyarak yeni yapılacak olan caminin de sembolü olmaya devam edecek. Kısa süre içerisinde yeni camiinin yapımına başlanması beklenirken 2 katlı olarak planlanan yeni cami binasında 800 kişi aynı anda ibadet edilecek. Yeni caminin yapım çalışmalarının başlamasından itibaren 2 yıl içinde tamamlanıp ibadete açılması bekleniyor.