Yavuz Sultan Selim’de bin 500 kişilik iftar

Genci yaşlısı binlerce Körfezli iftar sofrasında buluştu Körfez Belediyesi tarafından bu yıl Ramazan ayı boyunca 10 farklı noktada düzenleyeceği ‘mahalle iftarlarının’ ilki Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde gerçekleştirdi. Mahalle ortasına kurulan bin 500 kişilik sofralara oturan Körfezliler, ezanın okunması ile birlikte önce dua etti ardından hep birlikte iftarını açtı.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da AK Parti İlçe Başkanı Şener Söğüt ve belediye meclis üyeleri ile birlikte masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti. Birlikte yenilen yemek sonrasında Başkan İsmail Baran, Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi Körfez’deki birlik ve beraberliğin önemine değinen Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Bu sen Ramazan ayı boyunca 10 noktada düzenleyeceğimiz iftar programı ile vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz” ifadelerini kullandı. Başkan Baran daha sonra vatandaşlarla sohbet etti, çocuklarla da bol bol fotoğraf çektirdi.