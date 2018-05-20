24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde yarışacak adayların seçim kampanyaları için önemli finans kaynaklarından biri de bağış ve yardımlar. Cumhurbaşkanı adaylarına isteyen kişiler bağışta bulunabiliyor. Bir kişi tarafından bir adaya en fazla 13 bin 916 lira yardım yapılabiliyor. Bu tutarın üzerindeki miktar Hazine’ye devrediliyor. Habertürk yazarı Fatih Altaylı ise bugünkü köşesinde, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ne kadar bağış topladığını yazdı. Altaylı, Haluk Koç'la konuyu konuştuğunu ifade ederken, İnce'nin şimdiye kadar 3 milyon TL topladığını belirtti. Altaylı, Koç'un, "Bağışlar çok yeni başladı. Bildiğim kadarıyla şu ana kadar 3 milyon TL’lik bir bağış yapıldı, ama bunun katlanarak artacağından şüphemiz yok. Muharrem Bey ve ekibi, şeffaf ve yasalara en uygun biçimde yürütüyor bu işi. Seçim bildirgesinin açıklanmasıyla beraber bağışların çok artacağından kuşkumuz yok" ifadelerini kullandığını belirtti.
Bugün 12:33 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 13:56 TSİ )
İnce bakın ne kadar bağış topladı
Muharrem İnce'nin CHP tarafından yalnız bırakıldığına ilişkin kaleme aldığı yazı sonrası CHP yönetiminden çok sayıda telefon aldığını açıklayan Fatih Altaylı, Parti Saymanı Haluk Koç'la yaptığı görüşmeyi aktardı.
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Bugün 12:33 TSİ - Siyaset
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Yorumlar
(1 )
Show_musti - bunlar daha basa gelmeden milleti soymaya basladi
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