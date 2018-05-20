Gebze Trabzonlular'da başkan Demirtaş

Gebze Trabzonlular Derneği kongresi dün dernke lokalinde yoğun katılım ile gerçekeleştirildi. Kongrede tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Necdet Demirtaş, yeniden başkan seçilerek güven tazledi. Divan başkanlığını Celalettin Kurt, divan üyeliklerini ise Halil İbrahim Kadıoğlu ve Sait Sancak yaptığı kongrede 15 kişilik yönetim kurulu üyesi belirlendi

3'NCÜ DÖNEME GİRDİ

3'ncü dönemine giren Gebze Trabzonlular Dernek Başkanı Necdet Demirtaş, “ Kongremize katılan herkese teşekkür ediyorum. Başkanlıkta 3. dönemim olacak. Yönetim olarak bazı eksiklerimiz olmuştur. Yeni dönemde görmüş olduğumuz bu eksiklikleri gidererek derneğimizin çitasını daha da üst seviyelere çıkarmanın gayretini göstereceğiz. Bizlere destek olan herkese çok teşekkür ederiyorum" dedi

İŞTE YENİ YÖNETUM KURULU

Necdet Demirtaş’ın başkan olduğu yeni yönetim kurulunda; Recep Kaya, Zihni Aydın, Ali Aydın, Mahmut Aşıkoğlu, Ahmet Köse, Evren Kızıltaş, Abdulkadir Ayar, Sibel Kılıç, Göksal Katı, Mehmet Dinç, Oğuzhan Kurt, A.Kadir Turan, Esra Göncü ve Faik Aydın yer aldı.