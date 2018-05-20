Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 13:49 TSİ- Gündem ( G : Bugün 14:46 TSİ )

Utku Berat'ın krizleri, epilepsi pili sayesinde sona erdi

Gölcük'te, doğuştan epilepsi hastası Utku Berat Dinçay'ın (8) geçirdiği krizler, GATA'da epilepsi pili takılmasıyla sona erdi. Geçimini hamallık yaparak sağlayan Hayrettin Dinçay, "Utku Berat, fizik tedaviye başladı. Şimdi ayağa kalkıp yürüyebilmesini görmek istiyoruz" dedi.

mask
mask
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Başiskele ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde oturan Hayrettin- Dilek Dinçay çiftinin tek çocukları Utku Berat, epilepsi hastası olarak dünyaya geldi. Yatağa bağlı yaşayan Utku Berat, her gün çok sayıda ağır epilepsi krizleri geçirmeye başladı. DHA'nın olayı gündeme getirmesiyle Ankara Valiliği devreye girdi. GATA'da 1 ay önce yapılan başarılı bir operasyonla Utku Berat'a epilepsi pili takıldı. Utku Berat'ın nöbetleri sona erdi.

Pilin takılmasının ardından oğlunun epilepsi krizlerinin sona erdiğini söyleyen Hayrettin Dinçay, "Berat 17 günlükken bu hastalık başladı. Bundan 1 ay öncesine kadar çok çetin bir mücadele verdik. Çocuğuma 1 ay önce epilepsi pili takıldı. Şu anda iyi gidiyor. Bir sıkıntımız yok. Nöbetleri neredeyse tamamen kesildi. Ara sıra oluyor, onu da fark etmiyoruz bile. Eskisi gibi nöbetler yok. Ben oğlumun yürüyüp, konuşmasını tabii ki istiyorum. O da Cenab-ı Allah'ın takdiri. Ben oğlumu bu şekilde kabullendim. Ölene kadar da ona bakacağım. Mücadelemi hiçbir zaman bırakmayacağım. Berat fizik tedaviye başladı. Şu anda fizik tedavi devam ediyor. Benim tek isteğim çocuğumun yürümesi" dedi.

'EVLADIMIN ELİNDEN TUTUP GEZDİRMEK İSTİYORUM'

Epilepsi krizlerinin sona ermesinin kendisini mutlu ettiğini belirten Dilek Dinçay ise, "Berat doğduğunda, 17 günlükken, morarmalar başlamıştı. 8 yıldır da devam ediyor. Günde 30-40'ın üzerinde nöbet geçiriyordu. İlk tanısında dirençli epilepsi denilmişti. Biz çok uğraştık, ama hiçbir zaman ilaçlara tepki vermedi. GATA'ya yatırdılar. Şu anda bir sıkıntımız yok. Bizim amacımız Berat'ın nöbetlerinin azalması. En azından acılarının biraz dinmesi. Ameliyat olalı yaklaşık 1 ay oldu. Bu süreçte 2-3 atak haricinde bir nöbetimiz olmadı. Çocuğumuzun yürümesini, konuşmasını, anne-baba demesini isteriz. Ben evladımı elinden tutup gezdirmek istiyorum" diye konuştu.

Bugün 13:49 TSİ DHA Kocaeli- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
İftar saatine dikkat! Şiddetli geliyor... mask
İftar saatine dikkat! Şiddetli geliyor...
Çınarlı Camii tamamen yıkıldı mask
Çınarlı Camii tamamen yıkıldı
Hükümetten yeni indirim paketi mask
Hükümetten yeni indirim paketi
İYİ Parti'ye bir saldırı daha! mask
İYİ Parti'ye bir saldırı daha!
Erik tarlada 3, tezgahta 10 lira mask
Erik tarlada 3, tezgahta 10 lira
Gebze Trabzonlular'da başkan Demirtaş mask
Gebze Trabzonlular'da başkan Demirtaş
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
İftar saatine dikkat! Şiddetli geliyor... mask
İftar saatine dikkat! Şiddetli geliyor...
Kaza geliyorum diyor! mask
Kaza geliyorum diyor!
Fabrikada bıçaklı kavga: 1 ölü! mask
Fabrikada bıçaklı kavga: 1 ölü!
Köseköy kavşak ihalesi YAFA Mühendislik’in mask
Köseköy kavşak ihalesi YAFA Mühendislik’in
Cam silerken beton zemine düştü! mask
Cam silerken beton zemine düştü!
Evinde ölü bulundu! mask
Evinde ölü bulundu!

GALERİ

Tramvayda anons ile evlilik teklifi mask
Tramvayda anons ile evlilik teklifi
Komşuda fabrika yangını! mask
Komşuda fabrika yangını!
SDKM’de 19 Mayıs coşkusu! mask
SDKM’de 19 Mayıs coşkusu!
Yavuz Ulugün'ün kaleminden eskiden bayramlar mask
Yavuz Ulugün'ün kaleminden eskiden bayramlar
CHP’den marşlı kutlama mask
CHP’den marşlı kutlama
Gölcük Belediyesi'nden gazetecilere geleneksel iftar mask
Gölcük Belediyesi'nden gazetecilere geleneksel iftar
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL