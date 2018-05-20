CHP'de sürpriz gelişme

CHP Milletvekili aday listelerinin YSK’ya teslimi için geri sayım sürerken CHP’de baş döndüren bir trafik yaşanıyor. Günlerdir listeler

üzerinde büyük bir gizlilik içinde çalışan ve bu konuda ser verip sır vermeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 15.00’te

başlayacak MYK toplantısı öncesi sürpriz bir hamle yaptı.

TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, hazırladığı listeye teknik olarak son şeklini vermek için aday adaylarıyla sözlü mülakat yapan 5’li komisyon üyeleri olan, Genel Başkan Yardımcıları Tekin Bingöl, Seyit Torun, Çetin Osman Budak, Faik Öztrak ve Muharrem Erkek ile Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan’ı toplantıya çağırdığı konuşuldu. Kritik toplantıda, CHP’nin MYK’ya sunulacak milletvekili aday listelerine son şeklinin verileceği öğrenildi.

MERAKLI BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Kılıçdaroğlu’nun 5’li Komisyon üyeleri ile toplantısı biter bitmez, MYK toplantısına listeler indirilecek. MYK toplantısının hemen ardından ise PM toplanarak listelere son şeklini verecek. CHP’de milletvekili aday adaylarının heyecanının yanı sıra, mevcut milletvekillerinin de meraklı bekleyişi sürüyor.