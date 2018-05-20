CHP'de sürpriz gelişme

CHP Milletvekili aday listelerinin YSK’ya teslimi için geri sayım sürerken CHP’de baş döndüren bir trafik yaşanıyor. Günlerdir listeler
üzerinde büyük bir gizlilik içinde çalışan ve bu konuda ser verip sır vermeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 15.00’te
başlayacak MYK toplantısı öncesi sürpriz bir hamle yaptı.
TOPLANTIYA ÇAĞIRDI
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, hazırladığı listeye teknik olarak son şeklini vermek için aday adaylarıyla sözlü mülakat yapan 5’li komisyon üyeleri olan, Genel Başkan Yardımcıları Tekin Bingöl, Seyit Torun, Çetin Osman Budak, Faik Öztrak ve Muharrem Erkek ile Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan’ı toplantıya çağırdığı konuşuldu. Kritik toplantıda, CHP’nin MYK’ya sunulacak milletvekili aday listelerine son şeklinin verileceği öğrenildi.
MERAKLI BEKLEYİŞ SÜRÜYOR
Kılıçdaroğlu’nun 5’li Komisyon üyeleri ile toplantısı biter bitmez, MYK toplantısına listeler indirilecek. MYK toplantısının hemen ardından ise PM toplanarak listelere son şeklini verecek. CHP’de milletvekili aday adaylarının heyecanının yanı sıra, mevcut milletvekillerinin de meraklı bekleyişi sürüyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz