Siyasetin perde arkası, Meral Akşener olayı

1999 Yılı Mart ayı başında Süleyman Demirel’i Cumhurbaşkanlığı makamında ziyarete gittim. Beraber gittiğimiz Beşiktaş Kulübü Divan Başkanı Yalçın Karadeniz de arabamda.

Demirel’e sordum; “Efendim, bu yıl DYP Kongresi var. Tansu Çiller tekrar Genel Başkan seçilir mi?”

Demirel; “Sen bırak DYP Kongresini, ilk seçimde mevcut partiler ve liderlerinden hiçbiri seçimi kazanamayacak. Türkiye sosyal, siyasi ve ekonomik krize sürükleniyor acele bir siyasi parti ve yeni bir lider gereklidir.”

Bu tespiti yol arkadaşım Yalçın Karadeniz ile paylaşarak İstanbul’a doğru yola çıktım ve Karadeniz’e “Sana Bolu Dağındaki Köfteci İsmail’e kadar zaman, bana bir siyasi lider bul ve kağıda yaz, sana lider figürü vereyim. Genç olacak, asgari Cuma namazı kılacak, toplumun tanıdığı bir siyasetçi olacak”.

Bolu Dağına gelindiğinde Karadeniz, listeyi bana verdi; İlhan KESİCİ, Lütfullah KAYALAR, Yalım EREZ.

Benim ise tespitim tamamdır, Recep Tayyip ERDOĞAN.

Araç telefonumdan Erdoğan’ı Büyükşehir Belediye’deki makamından arayarak Demirel ile yaptığım görüşmeyi aktardım. Erdoğan makamda beklediğini bildirince doğruca saat 22.00’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlık makamına giderek Erdoğan’ın yeni bir partinin kuruluş çalışmasını başlatmasını ve başına geçmesini önerdim.

Erdoğan; “Erbakan’a rağmen olmaz.”

Amasyalı; “Erbakan’ın irtihalini mi bekleyelim?”

Erdoğan; “Armudun oluşmasını bekleyelim.”

Amasyalı; “Geç kalamayız. Armut çürür yere düşer” der.

Erdoğan talipli değildir. zira hakkında verilmiş yargıtay aşamasında olan bir mahkeme kararı olduğundan onu da bekleyeceğini söyledi.

“MAHKEME KARARINI YARGITAY ONAR MI?”

Ben ise vazgeçmeyerek arkadaşım Kadıköy Cumhuriyet Başsavcısı Kenan Altmışdört’e sordum; “Sayın Başsavcı Erdoğan’ın Mahkeme kararını Yargıtay onar mı?”

Savcı; “Onar. Zira Erdoğan bir şiir okumuştur, okuduğu şiirin müellifi Ziya GÖKALP’tir. Erdoğan şimdi size Ziya GÖKALP’ten bir şiir okuyacağım deseydi mahkum olmaz, ancak Erdoğan şairin ismini kullanmadığı için bu sözler onu bağlar. Yargıtay onar ve Erdoğan mahkum olur” der ve Erdoğan mahkum olur.

Bu görüşmeler sonucunda yeni bir arayışa girdim ve Demirel’e iki isim önerdim.

Meral AKŞENER ve Köksal TOPTAN.

Demirel, “çalışmaya başlayın” talimatını verdi, ancak Demirel’in bir tereddüttü var. “Köksal Toptan, Çiller ile beraber DYP Genel Başkanlığına aday olmuştur, lider iddiasında olabilir”.

Demirel’in tereddüdünü Toptan ile paylaştım,

TOPTAN; “ Sayın AMASYALI, Meral AKŞENER kardeşimdir, birlikte çalışırız. Onun parti başkanı olması halinde de ülkeye büyük hizmetimiz olur” der.

AMASYALI; “ Üniversitelerden Prof. Dr. Orhan OĞUZ, Prof. Dr. Cahit BABUNA, MHP’den Nihat GÜRER, ANAP’tan Gürhan ÇELEBİCAN, Engin GÜNER ve Selçuk MARUFLU, Eski Milletvekili AP’li Bakan Rasim CİNİSLİ, Muharrem ESKİYAPAN gibi önemli işadamları, DYP Kazım DİNÇ, tüm Amiral İlhan ARAN, Türk-İş Başkanı Salih KILIÇ dahil istişareleri tamamlayarak ve 27 Temmuz Pazartesi günü Darıca’daki villamda bu isimlerle birlikte 35 kişiyi çağırarak toplandık.

“TOPLUMSAL MUTABAKAT TANSU ÇİLLER’E KARŞI KADIN BAŞBAKAN MERAL AKŞENER’DİR.”

27 Temmuz Darıca zirvesini değerlendiren Demirel, Çiller’in ülkeyi ve partiyi felakete götüreceğini, o nedenle 1993 kongresi öncesinde söylediğini, 7 Ağustos 1999 tarihinde Milliyet Gazetesinde Ercüment İŞLEYEN’e tekrarlayarak DARICA ZİRVESİNDEKİ Toplantının özellikle Meral AKŞENER, Köksal TOPTAN ittifakının önemine değinmiştir.

Bu toplantılar sonucunda Türkiye merkez sağda yeni bir oluşumun heyecanını yaşarken DYP, ANAP Kongrelerinde Genel Başkanlar değişmiş, DYP’nin başına Mehmet AĞAR, ANAP’ın başına ise Erkan MUMCU getirilmiştir.

26 Mart 1999 yılında cezaevine giren Erdoğan, BU ŞARKI BURADA BİTMEZ programını uygulamaya koymuş, ulusal ve uluslararası devlet adamlarının hayatını plan ve programlarını dikkatle özenle okumuş, çıktıktan sonraki yol haritasının planlarını hazırlamıştır.

“ERDOĞAN’I CEZAEVİNDE ZİYARET ETTİM”

1999 Yılı Mayıs ayında cezaevinde ziyaret ettiğim Erdoğan’ın Turgut ÖZAL ve DEMİREL’in etkisi altında kaldığını tespit ettim. Kafasındaki plan ANAP, DYP tabanından rey alacak bir kadro kurmaktı.

Erdoğan cezaevinden çıktıktan sonra Refah Partisinin kapatılması, Erbakan ve bazı Refah Partili milletvekillerinin yasaklı kalması ile Abdullah GÜL’ün başına geçerek grup oluşturduğu REFAH PARTİSİ’nin Milli Görüş temsilcileri ile bir parti kurulması denklemi ile karşı karşıya kalmıştır.

Partinin kuruluş aşaması olan 2000 yılında DARICA TOPLANTISININ önemli ismi Meral Akşener’i kurucular arasına dahil etmeyi planlamış Meral Akşener, AK Partinin kuruluş çalışmaları içerisinde yer almıştır.

Bu esnada Abdullatif ŞENER, İsmail AMASYALI ile telefonda görüşmüş ve kuruluş aşamasında DYP’li Bakan ve Milletvekillerinin AK Parti içerisinde yer almasını şu tepkilerle dile getirmiştir; “Sayın Amasyalı, biz Milli Görüş içerisinde yer alan isimlerle bir parti kuruyoruz.”

Ben eşim ile birlikte Kıbrıs’ta tatildeyim ve Demirel’i telefonla arayarak bu tespitleri paylaştım.

“DEVLET KURUMLARININTAMAMINI TAHRİP EDEBİLİRLER.”

Bakınız Demirel ne der; “

Erbakan’ı benim kadar kimse tanımaz, o benim okul arkadaşımdır, o bir vatanperverdir. Vatan dendiğinde ayağa kalkar, o siyasete meraklı idi, ben hata yaptım. Onu partiye alıp Bakan yapar, bu ihtirasını kontrol altında tutabilirdim. Sağda ben, ileri sağda Türkeş, solda Ecevit vardı. O, bu siyasi yelpazede kendine bir yer bulamadı. Dindarları kapsayacak bir parti kurdu ve başardı, ancak o bir vatanperverdir. Kıbrıs’ın tamamını alalım sonra pazarlık masasına oturalım diyen Erbakan’dı. Şimdi söyleyeceklerimi not et. Bugün parti kurma çalışması içerisinde olan Recep Tayyip ERDOĞAN, Abdullah GÜL, Abdullatif ŞENER, Bülent ARINÇ vs. bunlar ülkeyi masa başında sıkıntıya sokup, Devlet kurumlarının tamamını tahrip edebilirler. Bunu bilerek yapmazlar, yaparlarsa vatan haini olurlar, DEVLETİ TANIMADIKLARINDAN YAPARLAR”.

AKŞENER BASIN TOPLANTISI YAPTI

Ben bu bilgileri arkadaşlarımla paylaştım.

Muhtemeldir ki Meral AKŞENER, AK Partinin kuruluş safhasında yer aldığı günlerde bu tespitlere varmış olabilir. YAPTIĞI BASIN TOPLANTISINDA DEMİREL’İ TEYİT EDEN SÖZLER VE İFADELERİ KULLANARAK Erdoğan ve arkadaşlarını suçlayarak AK Parti’nin kuruluş safhasındaki çalışmalarından ayrılmak mecburiyetinde kalmıştır.

AK Parti 14 Ağustos 2001 yılında kurulmuş, aynı bugün İyi Parti’nin kuruluş aşamasında olduğu gibi koalisyon ortağı MHP Genel Başkanı Devlet BAHÇELİ erken seçim kararı almıştır.

“BEN MİLLİ GÖRÜŞ GÖMLEĞİNİ ÇIKARTTIM”

Cezaevinde siyasetin yol haritasını çizen Erdoğan önemli bir tespit yaparak, “BEN MİLLİ GÖRÜŞ GÖMLEĞİNİ çıkarttım. Sağda yeni bir parti olarak sağ oylara talibim” sloganı ile sağ partilerin tabanı ile koalisyon programı uygulayarak parlamentoya taşıması düşündüğü milletvekillerini ANAP, DYP kadrolarından oluşması çalışmalarını başlatmıştır.

Mehmet HABERAL’ın yönetiminde olan Patalya Oteli toplantı merkezi olarak hazırlanmıştır. Erdoğan her evde bir DP, AP, ANAP ve DYP seçmeni olduğu bilinci ile bu partilerin kurmay heyetlerini AK Parti çatısı altında parlamentoya taşıma çalışmalarına başlamış, Faruk ÇELİK, Salih KAPUSUZ, Abdullah GÜL’ü DYP Genel Başkan Yardımcısı Nevzat ERCAN’a göndererek ANAP, DYP Bakan ve milletvekillerinden oluşan listeyi istemiştir.

AK PARTİDEN MİLLETVEKİLİ OLMALARINA İKNA EDEMEMİŞTİR.

Nevzat ERCAN, Abdullah GÜL’e; “Sayın Erdoğan’a teveccühleri nedeni ile teşekkürlerimi sununuz. Ben şuanda DYP Genel Başkan Yardımcısıyım, gelemem demiş, arkadaşlarının listesini de Abdullah GÜL’e vermemiştir.”

Erdoğan bu defa daha kalabalık bir kadro ile DYP Milletvekili Ahmet İYİMAYA’yı da dahil ederek Abdullah GÜL ve arkadaşlarını DYP Düzce Milletvekili Nazmi ÇİLOĞLU’nu da alarak GÜL başında Pataya Otel’e giden Abdullah GÜL, Erdoğan’ın talep ve ricalarını bir daha bildirmiş, ancak AK Partiden milletvekili olmalarına ikna edememiştir.

Milli görüş gömleğini çıkardım diyen Erdoğan, milli görüş elbisesini giymek mecburiyetinde kalmış AK Parti seçimlere bu tablo ile girmiştir.

Demirel’in devlet ve siyaset tecrübesine dayanan dahiyane tespiti sonuç vermiştir. 2002 seçimleri AKP, CHP iki partinin parlamentoya girmesi ile sonuçlanarak DYP, ANAP, MHP, SHP ve onun liderleri parlamento dışında kalmıştır. 2002’de kurulan AK Parti; tabanı DYP, ANAP, MHP, kısmen CHP ve Refah Partisinin seçmeni ile iktidar olmuştur.

AKLI MERKEZ SAĞ PARTİSİNDE KALMIŞTIR

16 Yıldır partileri olmayan bu seçmen kitlesi CHP’ye olan tepkisi nedeni ile AK Parti’de yoğunlaşmış, AKLI ise kendilerini temsil edecek MERKEZ SAĞ PARTİSİNDE kalmıştır.

Bu ihtiyacın tespiti yine Meral AKŞENER, Köksal TOPTAN, İsmail AMASYALI tarafından yapılmıştır.

2016 Yılı ortalarında Meral AKŞENER’in MHP’den tasfiye edileceği görülmüş, İsmail AMASYALI ile Köksal TOPTAN ofisinde bir durum değerlendirmesi yapmışlardır.

AMASYALI; “Sayın TOPTAN, Meral AKŞENER, MHP Genel Başkanı tarafından tasfiyeye tabi tutulacak kendisini arayalım ve bir sağ partinin kuruluş çalışmalarına ivedi başlanmasını söyleyelim, siz Sayın TOPTAN buna ne dersiniz?”

Köksal TOPTAN; “Meral Hanım’ın bana iyiliği olmuştur. Ben vefalı bir insanım ona elimden gelen katkıyı sağlarım, Ülkemin durumu acil bir partinin kurulmasını gerekli kılmaktadır”. (1999 Süleyman DEMİREL tespitinin aynısı)

AMASYALI; “Sayın TOPTAN sizin bir talebiniz var mı?”

TOPTAN; “Ben gelebilecek bütün makamlara geldim. TBMM Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı vekaletlerinde bulundum, bir talebim yok.”

İYİ PARTİ KURULUR.

Derhal Meral Hanım’ı oradan telefonla arayarak görüşme içeriğini aktardım.

Meral Hanım, MHP delegesini ve kongresini test etmek ister. Bu konu zaman kaybı olmakla beraber neticelenemez ve İYİ PARTİ KURULUR.

Devlet BAHÇELİ 2001 yılında AK Partinin kuruluşu ile birlikte erken seçim kararını aldığı gibi İyi Partinin kuruluşu ile birlikte AK Parti ittifakına rağmen erken seçim kararı almış, Erdoğan’ı siyasetin çıkmaz sokağına sokmuştur.”

ERDOĞAN’A KARŞI İTTİFAK

24 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak seçimde merkez sağ seçmenin rey vereceği Parti şüphesiz İyi Parti’dir.

İyi Parti Lideri Meral AKŞENER ile Köksal TOPTAN ittifakının yeniden kurulması ve ANAP, DYP’nin tabanı olan toplumun değer verdiği Bakan ve Milletvekilleri ile tabanda ittifakın kurulması, Meral AKŞENER’in Cumhurbaşkanlığı makamı ve İyi Parti’ye de Mecliste ekseriyeti elde etme imkanını sağlayacaktır.

DEMİREL, ÇİLLER’e karşı Meral AKŞENER-Köksal TOPTAN ittifakını önermişti. Tayyip ERDOĞAN’a karşı da aynı ittifakın kurulması önem arz etmektedir.

