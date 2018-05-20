AKP, milletvekili adaylarını iftarda tanıtacak

AKP İl Başkanlığı, Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği teşkilat iftarını bu yıl farklı bir formatta yapacak. 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı olacak isimleri yarın açıklayacak olan AKP, 26 Mayıs’ta Uluslararası Fuar Alanı’nda gerçekleştireceği teşkilat iftarında aday tanıtımını da yapacak.

2 BİN 500 KİŞİ DAVETLİ



AKP İl Başkanlığı tarafından geleneksel hale getirilen teşkilat iftarı Uluslar arası Fuar Merkezi’nde 26 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. Bu iftar programında aday tanıtımı yapılacağı için 19.00’da program başlayacak. Adaylara burada belli konuşma süreleri verilecek. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın da katılımı ile yapılacak olan iftar ve tanıtım toplantısına yaklaşık 2 bin 500 kişi davetli. Öte yandan AKP’de aday tanıtımlı iftar öncesi listeye kimlerin gireceği heyecanı yaşanıyor. YSK’ya verilecek aday listesi yarın Başiskele Soğuksu’da İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy tarafından açıklanacak. Aday açıklama toplantısının 15.30’da başlaması bekleniyor.