Millet İttifakı'nın il başkanları toplandı

24 Haziran seçimleri için ‘Millet İttifakı’ çatısı altında bir araya gelen CHP (Cumhuriyet Halk Partisi), DP (Demokrat Parti), İYİ Parti ve SP’nin (Saadet Partisi) Kocaeli İl Başkanları ile İl Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) üyeleri Imperial Park Hotel’de düzenlenen toplantı ile bir araya geldi. CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman ve SP İl Başkanı Nurettin Çelik’in öncülüğünde bir araya gelinen toplantı da CHP İl Başkan Yardımcıları Selim Yıldız ve Özgür Harun Yıldızlı, CHP İl SKM Başkanı Cihat Altunyuva, DP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Dinç, DP İzmit İlçe Başkanvekili Nail Baki, İyi Parti İl Başkan Yardımcıları Aşkın Güzin Alparslan Ata, Melik Fırat Taşer, Banu Canayakın, Çağlar Özer, Mehmet Sinan Minareci, Zeyyat Şenol ve Orhan Çakar toplantıda hazır bulundu. Yüksek Seçim Kurulu’na milletvekili aday listelerinin teslim edilmesine 1 gün kala toplanan Millet İttifakı’nın Kocaeli temsilcileri, gerçekleştirdikleri toplantı ile ilgili önümüzdeki günlerde kamuoyuna bilgi vereceklerini duyurdu.