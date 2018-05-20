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Bugün 14:46 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 16:16 TSİ )

YSK’da kritik kura çekimi

Yüksek Seçim Kurulu'nda partilerin seçim pusulalarında yerlerinin tespit edilmesi için kura çekimi yapılıyor. Kura çekimi YSK Başkanı Sadi Güven'in açıklaması ile başladı.

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YSK’nın 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırladığı erken seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı adaylarının ve ittifakların belirlenmesinin ardından hazırlıkların tamamlanması için çalışmalar hızla sürüyor. Geçtiğimiz hafta cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK’da kura çekimi yapıldı.

Adaylar sırasıyla; CHP – Muharrem İnce,
İYİ PARTİ – Meral Akşener,
AKP – Recep Tayyip Erdoğan,
HDP – Selahattin Demirtaş,
SP – Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek olarak yerlerini almıştı.

CUMHUR İTTİFAKI İLK SIRADA

Seçime katılacak partilerin ve ittifakların birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için bugün yine YSK’da kura çekimi yapıldı ve sıralama şöyle gerçekleşti:

Cumhur İttifakı ( AK Parti, MHP ve BBP)
HÜDA-PAR
Vatan Partisi
HDP
Bağımsız Türkiye Partisi
Millet İttifakı (CHP, Saadet Partisi, İYİ Parti ve Demokrat Parti)

PARTİLERİN YERİ

Cumhur İttifakı içerisinde AK Parti birinci sırada, MHP ikinci sırada yer aldı. Millet İttifakı içerisinde CHP birinci sırada, ikinci sırada Saadet Partisi ve üçüncü sırada İYİ Parti yer aldı.
Kura çekiminde açıklama yapan YSK Başkanı Sadi Güven, yurt içinde 56 milyon 329 bin 38, yurt dışında ise 3 milyon 47 bin 409 olmak üzere toplam 59 milyon 376 bin 447 seçmen olduğunu belirtti. Toplamda 11 partinin seçime katılacağını ifade eden Güven, diğer partilerin seçime katılmama kararının kurul tarafından kabul edildiğini belirtti

Bugün 14:46 TSİ - Siyaset

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