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Lise öğrencisinin cesedi sahile vurdu

İzmit sahilinde öğle saatlerinde bir kadın cesedi kıyıya vurdu.

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İzmit'te öğle saatlerinde sahilden geçen vatandaşlar Yelken Kulübü Restoran mevkiinde sahilde hareketsiz yatan bir ceset ile karşılaştı. Haber verilmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri, öldüğü belirlenen 17 yaşındaki Serpil Acerce'nin cansız bedenini otopsi yapılmak üzere asri mezarlığına kaldırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken 17 yaşındaki Serpil Acerce'nin Ali Fuat Başgil Lisesi Sosyal Bilimler Bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi.

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