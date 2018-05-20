Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Darıca’da gençlerle buluştu

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde düzenlenen “Genç Söylem Programı”nda gençlerle bir araya geldi. Programa Başbakan yardımcısı Fikri Işık’ın yanı sıra, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, AK Parti Kocaeli ve Darıca teşkilatı yöneticileri, üyeler, milletvekili aday adayları ve gençler katıldı. Program öncesi partili gençlerin kurduğu üye standını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgiler alan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve beraberindekiler, daha sonra Darıca Belediyesi tarafından sahilde kurulan Kutsal Emanetler Fotoğraf Sergisi’ni gezdiler.

Daha sonra gerçekleşen programda kısa bir selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “Bu anlamlı günde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik ediyorum. Önemli bir bölümünü gençlerin oluşturduğu ülkemizi daha iyi seviyelere getirme adına hem genelde hem de yerelde çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Daha sonra konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ise konuşmasında AK Parti hükümetleri döneminde gençlere yönelik birçok önemli projenin hayata geçtiğine vurgu yaparak, “Bizler seçme ve seçilme hakkını 18 yaşına indirerek gençlere ne kadar güvendiğimizi gösterdik. Gençlerin de bizlere güvendiğini biliyoruz. 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinde halkımızın teveccühüyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti kadroları bir kez daha ülke yönetimini alarak gelecek büyük hedeflere doğru ilerleyeceğiz. Siz gençlerden de bu noktada destek bekliyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Işık, gençlerin sorularını yanıtladı.