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1400 koli erzak ihtiyaç sahiplerine gitti

Genç İzmitliler Platformu üyeleri toplandıkları erzaklarla oluşturdukları bin 400 adet koliyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere mahalle muhtarlarına teslim etti

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Genç İzmitliler Platformu, her ay ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıkları erzak kolisi kampanyasını bu kez Ramazan kolisi olarak dağıttı. İçinde bulunduğumuz mübarek aya özel ‘Askıda Kumanya’ kampanyası başlatan Başkan Samet Şengöz önderliğindeki Genç İzmitliler Platformu üyeleri topladıkları erzaklarla Bin 400 adet koli yaptı. Platform üyeleri bin 400 adet koliyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaları amacıyla İzmit’in 52 mahalle muhtarına teslim etti.  Dün Fuar içinde bulunan platforma ait deponun önünde koliler muhtarlara teslim edildi. Koli teslim programına Genç İzmitliler Platformu Başkanı Samet Şengöz, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Vedat Yoldaş, muhtarlar ve platform üyeleri katıldı.

TAM BİN 400 KOLİ

Genç İzmitliler Platformu Başkanı Samet Şengöz yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Biz genç İzmitliler platformu olarak yaklaşık 6 ay önce kuruluşumuzu ilan ettik. 85 arkadaşımızla yola çıktık. Her ay düzenli olarak dağıttığımız erzaklarımızı bu yıl Ramazan ayı münasebetiyle kampanya haline getirelim dedik ve askıda kumanya ile yola çıktık. Yaklaşık bir ay süreyle yürüttüğümüz kampanya sonucunda İzmit’te 7’den 70’e iş adamından, emeklisinden, memuruna, işçisinden, işsizine her arkadaşımızın desteğiyle yaklaşık bin 400 koli ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere kumanya topladık.

SİYASİ GÖRÜŞÜ GÖZETMEKSİZİN

Bu kumanyaları toplarken dedik ki İzmit’tin 52 mahallesi var, 52 mahalle muhtarımızı çağırdık, onlara başvuruda bulunan ihtiyaç sahipleri vardır. Onlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırsın. Hep birlikte mahallerin ihtiyaç sahibi listesine ve nüfus yoğunluğuna göre belirlediğimiz 5-10-15 ve 20’şer kolileri mahalle muhtarlarımıza verdik. Mahalle muhtarlarımız ihtiyaç sahiplerine iletecek. Hiçbir muhtarımızn siyasi görüşünü ayırt etmeksizin muhatlarımızı buraya davet ettik. Siyasi görüşü bizi ilgilendirmez önemli olan mahallelerde ki ihtiyaç sahibi insanlar ”

TEŞEKKÜR ETTİ

Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Vedat Yoldaş ise, “Samet kardeşimiz ekibiyle birlikte gerçekten çok özen ve özveri isteyen güzel bir çalışmaya imza attı. Soncunda da bu gördüğünüz kolileri topladılar. Bu koliler de Ramazan ayında muhtaç olan insanlara gidecek. Bunun manevi güzelliği çok farklı. Dolayısıyla bu çalışmayı yapan Genç İzmitliler Platformu Başkanı Samet Şengöz olmak üzere emeği geçen tüm yönetici arkadaşlara teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bu erzaklarımızdan inşallah Ramazan ayında yoksul kardeşlerimiz faydalanacaklar” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından muhtarlar kolileri araçlara yüklenip ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere yola çıktı.

 

Bugün 16:38 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

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