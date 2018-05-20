CHP'de 27'nci dönem milletvekili aday listesinde 1’nci sırada Fatma Kaplan Hürriyet, 2’nci sırada Haydar Akar, 3’ncü sırada Tahsin Tarhan, 4’ncü sırada Muhip Kanko, 5’nci sırada Anıl Acurman, 6'ncı sırada Ebru Küçükaydın, 7'nci sırada Yeşim Akpınar, 8'nci sırada gençlik kotasından Orkun Utkubaş, 9'ncu sırada İsmail Demir, 10'uncu sırada ise Tamer Solakoğlu bulunuyor. Eski İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya ise ilk 10'da yer alamadı.
Dün 20:43 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Dün 21:15 TSİ )
CHP’de liste belli oldu
CHP’de 27’nci dönem milletvekili aday listesi belli oldu. Listede ilk 3 sıra değişmedi.
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Dün 20:43 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorumlar
(2 )
Vatandaş - Parlatma Projeleri 2
Akşam vakti insanlar TV karşısında iken yaşanan bir darbe girişimi var bu ülkede!
Vatanı ablukaya aldırmış bir iktidar var...Orduyuda bitirdiler,Olan,biteni bir düşünün...
Borç,harç içinde 2023'hedesi yakalanmaz ancak Emperyal güçlerin uşağı olmuş bir Türkiye olur...
İktidar ve yandaşlar bu güçlerle hareket ettikleri için Suudi yönetiminde olduğu gibi onlar yine etraflarında koruma ordusuyla rahat yaşarlar...olan Vatandaşa olur ve doğmamış nesillere.
Fakir Cumhurbaşkanı Adayı Halkın Adamı Sayın Muharrem İNCE'ye bir imkan verelim,
Hani bazıları Parti Genel Başkanı bile olamadı diyorya Cumhurbaşkanı oldumu,Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN gibi Partinin başınada geçecek zaten.
Bu kan emici yamyamlardan Türkiye'nin bir an önce kurtulması gerekiyor.
Vatandaş - Parlatma Projeleri! 1
Seçim vardiye biten AKP'yi parlatma projeleri uygulanıyor yine...Çok büyük senaryolar dönüyor...
Türk Milletinden saklanan Emperyal güçlerin büyük projeleri var!
Türk Milletini hep yumuşak karnından yakalıyorlar...Ya Dinden,Ya Vatan,Millet sakarya,Yada Filistin gibi dış güçlerle yazılıp uygulanan senaryolarla hipnotize ediyorlar...
Algı oluşturuyorlar!Tam AKP bitti derken,can çekişirken ne yapıp ediyorlar,Millete GAZ veriyorlar!
Ülke borç batağında,Ekonomik olarak ablukaya alınmış!
Bütün Fabrikaları ve Kurumları satılmış!
Tarım ve Hayvancılık bitirilmiş!
Yapılan Projeler çok yüksek maliyetlerle yapılmış ve yapılmakta bu yollada Hazine boşaltılıyor...Hem yandaşlar zengin ediliyor,servetlerine servet katılıyor,Garantör olan Türkiye Cumhuriyeti Hazineside boşaltılıyor.
Son darbe Kanal İstanbul olacak hem Türkiyeyi...hemde İstanbul'u bitirecek bu proje...Ekolojik dengenin zaten katliamı olacak!
Milletin önünde AKP İktidarının söylemleri farklı,Kapalı kapılar arkasında farklı! Bakıyorsun yağmalanan haraç,mezat satılan bir Türkiye var gerçekte...
İşçisi,Esnafı,Vatandaşı çeşit,çeşit vergilerden inleyen bir Türkiye!
Yabancı göçmenlerinde ülke içine doldurulduğu Türklüğün ve değerlerinin silindiği bir Türkiye!
Asil Türk Vatandaşlığının pazara çıkarılarak önüne gelene Türk Vatandaşlığı verilen bir Türkiye!
Türk gençliğinin amaçsız,başı bozuk yetiştirildiği...kasıtlı olarak Eğitim sisteminin karmaşık bir hal alması sağlanmış bir Türkiye!
Kısaca Türkiye bu AKP denen virüsten kurtulamaz ise ölecek,şu an can çekişiyor!..
Türklük yok ediliyor...Ülkeye kasıtlı olarak yabancı göçmenler dolduruluyor!
Ortadoğuya Türk askeri soktular bunlarda RTE'yi parlatmak için uygulanan senaryolar...
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