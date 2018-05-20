CHP’de liste belli oldu

Vatandaş - Parlatma Projeleri 2

Akşam vakti insanlar TV karşısında iken yaşanan bir darbe girişimi var bu ülkede!

Vatanı ablukaya aldırmış bir iktidar var...Orduyuda bitirdiler,Olan,biteni bir düşünün...

Borç,harç içinde 2023'hedesi yakalanmaz ancak Emperyal güçlerin uşağı olmuş bir Türkiye olur...

İktidar ve yandaşlar bu güçlerle hareket ettikleri için Suudi yönetiminde olduğu gibi onlar yine etraflarında koruma ordusuyla rahat yaşarlar...olan Vatandaşa olur ve doğmamış nesillere.

Fakir Cumhurbaşkanı Adayı Halkın Adamı Sayın Muharrem İNCE'ye bir imkan verelim,

Hani bazıları Parti Genel Başkanı bile olamadı diyorya Cumhurbaşkanı oldumu,Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN gibi Partinin başınada geçecek zaten.

Bu kan emici yamyamlardan Türkiye'nin bir an önce kurtulması gerekiyor.