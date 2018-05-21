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Efe Tur,19 Mayıs’ta gençleri unutmadı

19 Mayıs Gençlik Bayramı’nda üniversiteli gençlerle bir araya gelen Efe Tur Özemniyet ailesi, “Cumhuriyet, Türk gençliğine armağan olsun. Bu emanete sahip çıkmak hepimizin en önemli vazifesidir” dedi

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19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayan Efe Tur Özemniyet ailesi, üniversite öğrencileri için çeşitli etkinlikler gerçekleştirerek hediye bilet kazanmalarını sağladı. Efe Tur Özemniyet ailesinin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“BU EMANETE SAHİP ÇIKMAK VAZİFEMİZ”

“Bugün bütün ümidimiz olan gençlerimizin günü. Onlara armağan edilen bu özel, mutlu ve kutlu günde Efe Tur Özemniyet ailesi olarak gençlerimize destek olmayı seçip onlarca üniversite öğrencimizi aileleriyle, sevdikleriyle buluşmaları için misafirimiz olarak ağırladık, ağırlayacağız. Gelecek nice parlak günlerde yanlarında yer almaktan, arkalarında durmaktan kıvanç duyacağız. Cumhuriyet, Türk gençliğine armağan olsun. Bu emanete sahip çıkmak hepimizin en önemli vazifesidir.”

Bugün 09:01 TSİ - Ekonomi

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