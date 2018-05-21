Sahur vakti "ekmek teknesi" yandı!

Olay 02.30 sıralarında İzmit Kabaoğlu Mahallesi Üçtepeler mevkii Prof. Baki Komşuoğlu Bulvarı üzerinde bulunan bir mangal restoranında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Üçtepeler mevkiinde bulunan evinde sahur vakti sigara içmek için dışarı çıkan Saim Çalıloğlu, yan tarafta bulunan ve işletmesini Ahmet Sevgi’ye verdiği restoranın alev alev yandığını gördü. Alevlerin müdahale edilmeyecek kadar iş yerini sardığını gören Çalıloğlu, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, restoranı tamamen saran alevlere müdahale etti.

İŞ YERİ BÜYÜK ORANDA YANDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında dükkan sahibi Çalılıoğlu ve çevredekiler de ekiplere yardım etti. Büyük bölümü ahşap olması nedeniyle alevlerin kısa sürede tamamen sardığı restorandaki yangın, ekiplerin uzun süren çalışmaları sonrasında kontrol altına alındı. Bir süre sonra söndürülen yangında iş yeri büyük oranda yanarak küle döndü. Yangının haber verilmesi sonrasında ise iş yeri işletmecisi Ahmet Sevgi ve çalışanları olay yerine geldi. Yanan restoranı çaresiz gözlerle izleyen çalışanlar, itfaiye ekiplerinden bilgi aldı. Can kaybının yaşanmadığı yangın hakkında jandarma ekipleri inceleme başlattı.