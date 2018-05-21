Çayırova'da oturan Yusuf Acar, 9 Mayıs’tan sonra evine dönmeyince yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayın ardından polise giden ihbar ile başlatılan incelemeler neticesinde Acar’ın babasının amcaoğlu Ş.A. tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Ş.A. cinayet suçuyla tutuklanarak hapse gönderildi. Operasyonun devamında soruşturmanın derinleştirilmesi sonucu Ş.A.’nın yanında ona yardım eden başka bir şahsın olduğu tespit edildi. Şahsın M.Z. olduğu tespit edildi. M.Z. Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki ikametinde yakalanarak Kocaeli’de adliyeye sevk edildi. M.Z. Kocaeli’de çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı. Serbest kalan şahıs, silahla 1 kişiyi ağır yaralama suçuna karışması nedeniyle Bursa’ya gönderildi.
Bugün 09:15 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 10:43 TSİ )
Korkunç cinayette yeni gelişme: SERBEST!
Kocaeli’de eşine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla amcaoğlunu öldüren zanlıya yardım eden şahıs, adliyede serbest bırakıldı. Şahıs, silahla yaralama suçundan Bursa Adliyesine sevk edildi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 09:15 TSİ - Asayiş
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz