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Korkunç cinayette yeni gelişme: SERBEST!

Kocaeli’de eşine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla amcaoğlunu öldüren zanlıya yardım eden şahıs, adliyede serbest bırakıldı. Şahıs, silahla yaralama suçundan Bursa Adliyesine sevk edildi.

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Çayırova'da oturan Yusuf Acar, 9 Mayıs’tan sonra evine dönmeyince yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayın ardından polise giden ihbar ile başlatılan incelemeler neticesinde Acar’ın babasının amcaoğlu Ş.A. tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Ş.A. cinayet suçuyla tutuklanarak hapse gönderildi. Operasyonun devamında soruşturmanın derinleştirilmesi sonucu Ş.A.’nın yanında ona yardım eden başka bir şahsın olduğu tespit edildi. Şahsın M.Z. olduğu tespit edildi. M.Z. Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki ikametinde yakalanarak Kocaeli’de adliyeye sevk edildi. M.Z. Kocaeli’de çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı. Serbest kalan şahıs, silahla 1 kişiyi ağır yaralama suçuna karışması nedeniyle Bursa’ya gönderildi.

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