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Bugün 09:46 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 09:50 TSİ )

Benzine zam geldi ama pompaya yansımadı

Dövizdeki hızlı artışa bağlı olarak akaryakıt ürünlerinde zamlar peş peşe geldi.

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Hükümet, seçim öncesi zamların artmaması için de ÖTV önlemini getirdi. Akaryakıt fiyatlarının yükselmemesi için yapılan ÖTV düzenlemesinden sonra, ilk zammın gelişiyle zamlar pompaya yansıtılmadı. Bu karara göre akaryakıt ürünlerinin yurt içi rafineri çıkış tutarında, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarına bağlı artışlarda ÖTV, gerçekleşen artış tutarı kadar düşürülecek.

ZAMLAR POMPAYA YANSIMADI

Alınan kararın ardından dövizdeki artışın devam etmesi sonrası, döviz kuru ve petrol ile endeks değerlerindeki artış motorinde 32, benzinde 27 kuruş zammı gündeme getirdi. Ancak bu tutarların karşılığına denk gelen ÖTV düşürüldü ve zamlar pompaya yansıtılmadı. Akaryakıtta vergilerin düşmesi vatandaş adına sevindirici. Fakat bütçe açığı düşünüldüğü zaman bu hamlenin ekonomiye etkisinin nasıl olacağı merak ediliyor.

Bugün 09:46 TSİ - Ekonomi

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