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Küçükkaya’nın çocukluk hayali yarım kaldı

CHP İzmit eski İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, 27’nci dönem milletvekili adayı olmak için görevinden ağlayarak istifa etmişti. Listede kendine yer bulamayan Küçükkaya’nın çocukluk hayali suya düştü.

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CHP'de 27’nci dönem milletvekili aday listesi belli oldu. Listede en çok merak edilen isimlerden biri ise CHP İzmit İlçe eski Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya’ nın durumuydu. Küçükkaya milletvekili adaylığı için görevinden ağlayarak istifa etmişti ancak Küçükkaya listeye adını yazdıramadı. İsminin ilk 4’üncü sırada yer almasını bekleyen Küçükkaya, hayal kırıklığına uğradı. Umduğunu bulamayan Küçükkaya’nın böylelikle çocukluk hayali suya düşerken ilçe başkanlığı görevini de kaybetmiş oldu. Küçükkaya’nın bundan sonra siyasi hayatına nasıl yön vereceği merak ediliyor.

Bugün 09:53 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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