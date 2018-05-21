Bayraktutar: Kupalara değil gençliğe hizmet ediyoruz

Yenidoğan Serdarspor Kulübü Başkanı şehit kardeşi olan Abdülkadir Bayraktutar, spor kulüplerinin aileden ve okuldan sonra en önemli eğitim kurumları haline geldiğini dile getirerek “Bizler de gençlerin eğitimi için kulüplerimizde faaliyet gösteriyoruz. Gençlerin eğitim bizim için önemlidir. Sosyal medyada da sık sık şu görüşü paylaşıyorum: Çocuklarınıza ikram edin ve terbiyelerini güzel yapın. Çocuk sevgisi cehennem ateşine karşı perdedir. Biz bu düsturla yola çıkmıyoruz ve çocuklarımızı böyle yetiştiriyoruz. Zor yaşam şartlarındaki bir semtte yaşıyoruz. Kentimizin en eski semtlerinden. Burada gençliğe hizmet veriyoruz. Hedefimiz gelecekte üst düzeyde futbol oynayan çocuklarımızı yetiştirmektir” dedi. Bu arada kulübün önemli sponsoru Tekin Uygur ve Teknik Plastik’e teşekkür eden Bayraktutar “Kendisi gençliğimize büyü değer ve katkı sundu. Teşekkür ederiz” dedi.