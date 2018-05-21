Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 10:20 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:22 TSİ )

Mersin’de kötü başladık

Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi’nde düzenlenen ve Türkiye Atletizm Federasyonu'nun kulüpler bazında en önemli organizasyonu olan yarışmalara, Türkiye geneli 16 kulüpten 131 kadın, 150 erkek olmak üzere 281 sporcu katıldı. Kentimiz adına Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor yarışmalara katılırken, ilk kademede barılı olamadı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Mersin’in ev sahipliğinde iki gün sürecek olan yarışların ilk gününde sporcular, çekiç atma, sırıkla atlama, uzun atlama, disk atma, üç adım atlama, yüksek atlama, gülle atma, cirit atma, 100, 400, 800, 1500, 3000 ve 5000 metre koşu ve 400-3000 metre engelli kategorilerinde yarıştı. Yarışları Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ile Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş de izledi. Atletizm Süper Lig 1. Kademe Yarışmaları’nın birinci gününde toplam 21 yarışma yapıldı ve ilk günü kadınlarda ENKA, erkeklerde Fenerbahçe birinci sırada bitirdi. Erkeklerde 11 yarışmanın sekizini kazanan Fenerbahçe, son beş yıldır şampiyonluğu bırakmayan ENKA’nın 9 puan önüne geçti. İlk gün 85 puan toplayan sarı-lacivertlilerde ciritte Emin Öncel (75.56), uzunda Alper Kulaksız (7.70), yüksekte Alperen Acet (2.21), 100 metrede Ramil Guliyev (10.10), 400 metrede Nicholas Bett (46.89), 800 metrede Ferguson Rotich (1:47.39), diskte İrfan Yıldırım (57.95), 3000 metre engellide ise Hilal Yego (8:34.44) ipi göğüsledi.

YASMANİ'DEN LİG REKORU… KAĞIT SONDAN İKİNCİ OLDU…

Yasmani Copello’nun derecesi, aynı zamanda Türkiye Süper Lig’i rekoru olarak da kayıtlara geçti. Milli Atlet, ligin 400 engellide önceki rekoru olan 49.38’i yine Mersin’de 2016’nın ilk kademesinde koşmuştu. Gün sonunda Fenerbahçe 85, ENKA 76, Galatasaray 56, BB Ankaraspor 47, Bursaspor ve Üsküdar Belediyesi 34’er, Kocaeli BŞB Kağıtspor 32, EGO Spor ise 31 puan yaptı.

Bugün 10:20 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Kurtar art arda 2’nci acıyı da yaşadı mask
Kurtar art arda 2’nci acıyı da yaşadı
KOCAELİ BASKET Türkiye şampiyonu oldu: 81-74 mask
KOCAELİ BASKET Türkiye şampiyonu oldu: 81-74
Periler Bursa’dan 2-0 mağlup döndü mask
Periler Bursa’dan 2-0 mağlup döndü
İzmit FK’da Abdullah Zorlu dönemi sona eriyor mask
İzmit FK’da Abdullah Zorlu dönemi sona eriyor
Kiraz Turnuvası’nda halaylı ısınma! mask
Kiraz Turnuvası’nda halaylı ısınma!
Tavşantepe’de Karayel başkanlığı bıraktı mask
Tavşantepe’de Karayel başkanlığı bıraktı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
İftar saatine dikkat! Şiddetli geliyor... mask
İftar saatine dikkat! Şiddetli geliyor...
CHP’de liste belli oldu! mask
CHP’de liste belli oldu!
Evinde ölü bulundu! mask
Evinde ölü bulundu!
Lise öğrencisinin cesedi sahile vurdu mask
Lise öğrencisinin cesedi sahile vurdu
İki kardeşi neden öldürdüğü ortaya çıktı! mask
İki kardeşi neden öldürdüğü ortaya çıktı!
Kurtar art arda 2’nci acıyı da yaşadı mask
Kurtar art arda 2’nci acıyı da yaşadı

GALERİ

Tramvayda anons ile evlilik teklifi mask
Tramvayda anons ile evlilik teklifi
Komşuda fabrika yangını! mask
Komşuda fabrika yangını!
SDKM’de 19 Mayıs coşkusu! mask
SDKM’de 19 Mayıs coşkusu!
Yavuz Ulugün'ün kaleminden eskiden bayramlar mask
Yavuz Ulugün'ün kaleminden eskiden bayramlar
CHP’den marşlı kutlama mask
CHP’den marşlı kutlama
Gölcük Belediyesi'nden gazetecilere geleneksel iftar mask
Gölcük Belediyesi'nden gazetecilere geleneksel iftar
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL