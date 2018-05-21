Mersin’de kötü başladık

Mersin’in ev sahipliğinde iki gün sürecek olan yarışların ilk gününde sporcular, çekiç atma, sırıkla atlama, uzun atlama, disk atma, üç adım atlama, yüksek atlama, gülle atma, cirit atma, 100, 400, 800, 1500, 3000 ve 5000 metre koşu ve 400-3000 metre engelli kategorilerinde yarıştı. Yarışları Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ile Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş de izledi. Atletizm Süper Lig 1. Kademe Yarışmaları’nın birinci gününde toplam 21 yarışma yapıldı ve ilk günü kadınlarda ENKA, erkeklerde Fenerbahçe birinci sırada bitirdi. Erkeklerde 11 yarışmanın sekizini kazanan Fenerbahçe, son beş yıldır şampiyonluğu bırakmayan ENKA’nın 9 puan önüne geçti. İlk gün 85 puan toplayan sarı-lacivertlilerde ciritte Emin Öncel (75.56), uzunda Alper Kulaksız (7.70), yüksekte Alperen Acet (2.21), 100 metrede Ramil Guliyev (10.10), 400 metrede Nicholas Bett (46.89), 800 metrede Ferguson Rotich (1:47.39), diskte İrfan Yıldırım (57.95), 3000 metre engellide ise Hilal Yego (8:34.44) ipi göğüsledi.

YASMANİ'DEN LİG REKORU… KAĞIT SONDAN İKİNCİ OLDU…

Yasmani Copello’nun derecesi, aynı zamanda Türkiye Süper Lig’i rekoru olarak da kayıtlara geçti. Milli Atlet, ligin 400 engellide önceki rekoru olan 49.38’i yine Mersin’de 2016’nın ilk kademesinde koşmuştu. Gün sonunda Fenerbahçe 85, ENKA 76, Galatasaray 56, BB Ankaraspor 47, Bursaspor ve Üsküdar Belediyesi 34’er, Kocaeli BŞB Kağıtspor 32, EGO Spor ise 31 puan yaptı.