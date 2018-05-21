Bir ay sonra yapılması planlanan kongrede yeni aday Necmettin Çekmece olacak. Cadde Katık restoranları sahibi Çekmece, Murat Son’un teknik direktörlüğünü yaptığı takımda halen sponsor olarak desteklerini sürdürüyordu. Oğlu da bu takımın alt yapısında görev yapan Çekmece, bundan böyle direkt başkan olarak da görevi devralmaya hazırlanıyor.
Bugün 10:21 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:23 TSİ )
İzmit FK’da Abdullah Zorlu dönemi sona eriyor
Kentimizin yeni ve yenilikçi kulüplerinden İzmit FK’da Abdullah Zorlu dönemi sona eriyor.
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Bugün 10:21 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz