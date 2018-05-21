İzmit FK’da Abdullah Zorlu dönemi sona eriyor

Bir ay sonra yapılması planlanan kongrede yeni aday Necmettin Çekmece olacak. Cadde Katık restoranları sahibi Çekmece, Murat Son’un teknik direktörlüğünü yaptığı takımda halen sponsor olarak desteklerini sürdürüyordu. Oğlu da bu takımın alt yapısında görev yapan Çekmece, bundan böyle direkt başkan olarak da görevi devralmaya hazırlanıyor.