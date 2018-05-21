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Tavşantepe’de Karayel başkanlığı bıraktı

Süper Lig’den 1.Küme’ye düşen Tavşantepespor’da Kulüp Başkanı Musa Karayel görevi bıraktığını açıkladı.

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Kesinlikle kararından dönmeyeceğini açıklayan Karayel, “Ben üç sezondur üzerime düşen görevi yaptım. Bundan böyle tabii ki yine kulüpte olacağım ama Baykan olarak değil. Ben Tavşantepeliyim ve kulübümü seviyorum. Ama tesisin olmadığı ortamda günü birlik başarılarla bir yere varılamaz. Kulübün acil bir tesise ihtiyacı var. Cephanelik’te 5-6 takım bir arada çalışılıyor. Bu önlenmeli” dedi.

Bugün 10:23 TSİ - Spor

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