Kesinlikle kararından dönmeyeceğini açıklayan Karayel, “Ben üç sezondur üzerime düşen görevi yaptım. Bundan böyle tabii ki yine kulüpte olacağım ama Baykan olarak değil. Ben Tavşantepeliyim ve kulübümü seviyorum. Ama tesisin olmadığı ortamda günü birlik başarılarla bir yere varılamaz. Kulübün acil bir tesise ihtiyacı var. Cephanelik’te 5-6 takım bir arada çalışılıyor. Bu önlenmeli” dedi.
Bugün 10:23 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:24 TSİ )
Tavşantepe’de Karayel başkanlığı bıraktı
Süper Lig’den 1.Küme’ye düşen Tavşantepespor’da Kulüp Başkanı Musa Karayel görevi bıraktığını açıkladı.
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Bugün 10:23 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz