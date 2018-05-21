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Bugün 10:46 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 11:44 TSİ )

Gram altın haftaya rekorla başladı!

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 188,6 lirayı gördü. Çeyrek altın 308, Cumhuriyet altını da 1.257 liradan satılıyor.

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Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde dolar kurundan bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 188,6 lirayı gördü. Geçen haftanın son işlem gününde altının ons fiyatı ve döviz kurlarından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 yükselişle 186,7 liradan tamamlamıştı. Altının gram fiyatı, bugün 188,6 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artarak 187,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 308 liraCumhuriyet altını da 1.257 liradan satılıyor. Küresel piyasalarda değer kazanan doların etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,70 azalışla 1.283,5 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN 185-190 LİRA ARASINDA İŞLEM GÖRMESİ BEKLENİYOR

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar varlıklarında yaşanan güçlü duruşun altının ons fiyatını baskıladığını, altının gram fiyatında ise yükselişlere neden olduğunu söyledi. ABD’nin Çin’e karşı ticaret savaşını beklemeye almasının, küresel risk endişelerini zayıflatacağını ifade eden Memiş, altının ons fiyatının bu hafta 1.272 dolara kadar gerileyebileceğini kaydetti. Memiş, yurt içi piyasalarda altının gram fiyatının ise değer kazanmaya devam ettiğini belirterek, "Altının gram fiyatı bu hafta yeni rekorlar deneyebilir. Avro/dolar paritesinin gerilemesi, dolar varlıklarının güçlü duruşu dolar kurunda agresif yükselişlerin sürmesine neden oluyor. Dolar/TL'den aldığı destek ile yükselen altının gram fiyatının bu hafta 185-190 lira aralığında işlem görmesini bekliyoruz." dedi.

Bugün 10:46 TSİ - Ekonomi

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