MHP’li aday, sabah 5’te alanlara iniyor...

Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli Milletvekili Adayı İbrahim İnanç Çakıroğlu, sabahın erken saatlerinde Karamürsel Ereğli’deki Balık Hali'ne ziyarette bulundu. Balık Hali’nde bulunan esnaflarla tek tek sohbet eden MHP Kocaeli Milletvekili Adayı Çakıroğlu, 24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı’na destek istedi.

YARINLARIMIZ İÇİN CUMHUR İTTİFAKI

Marmara bölgesinde balık denildiği zaman ilk akla gelen hallerden olan Ereğli balık haline ziyaret ederek esnafları dinleyen MHP Kocaeli Milletvekili Adayı Çakıroğlu, “Ülkemiz özellikle son üç yıldır sürekli krizlerle boğuşuyor bu krizlerin son bulması, belirsizliklerin ortadan kalkması için vatandaşımızın desteğine ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

TİCARET AĞIMIZ DAHA DA GELİŞECEK

“Özellikle ekonomi konusunda beklentilerin farkındayız. Seçimi takiben kurulacak güçlü hükümet sistemi, yerli-yabancı yatırımcılara, önlerini görme fırsatı vereceğinden, yatırımlar daha da artacak. Cumhur ittifakı ile kurulan güçlü hükümet, Türkiye’nin çevresi başta olmak üzere, uluslararası alanda yapmakta olduğu ticaret daha da gelişecek”