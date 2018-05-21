Yoga nedir? Ne değildir? Tüm kitapçılarda....

Akif Manaf’ın gerçek Yoga bilgilerini kaynağından geldiği gibi aktardığı Yoga Nedir? Ne Değildir? eseri genişletilmiş 7. baskısı ile tüm yoga, sağlık ve doğal yaşam meraklıları ile buluştu. Eser, günümüzde alakasız unsurlarla harmanlanarak, değiştirilerek sunulmaya çalışılan yoga ilmini, tüm dünyaya ait olansaf, orijinal, yalın, gerçek hali ile sunuyor.

TECRÜBELERİNİ PAYLAŞIYOR

Yazar, yoga yolunda 50 yıldan fazlabir sürede elde ettiği tecrübeleri bu eserde paylaşıyor. İnsan hayatının tüm boyutlarını olumlu yönde geliştiren yoga sisteminin yüz binlerce yıldır neden insanoğlunun ilgisini çektiğini ve uygulandığını anlatıyor. Yogayı sadece bir kez duymuş olanlardan, hayat biçimi edinmiş kişilere dek herkese yönelik, günümüzde başka hiçbir kaynakta rastlanamayacak kadar saf ve gerçek bilgiler ile donanmış bu eser, yoga ile ilgilenen herkesin vazgeçemeyeceği, nesilden nesile aktarılacak benzersiz bir kaynak niteliğindedir. Yoganın evrensel dilini, tüm sadeliğini ve zenginliğini bilimsel bakış açısı ile anlatan kitabı mutlaka okumalısınız... Kitaplarında insani değerleri evrensel bakış açısıyla aktaran, 54 eşsiz eserin ünlü yazarı Akif Manaf’ın eserleri, aynı zamanda tüm dünya dillerine de çevrilmektedir.

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